ASCENSION – El Atletismo a lo grande: Éxito Rotundo en la Maratón del Centenario de Singlar Club

En una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia, este sábado se llevó a cabo la Maratón del Centenario de Singlar Club. El evento, que forma parte del nutrido calendario de festejos por los 100 años de la institución, contó con una convocatoria de mas de 200 participantes, consolidándose como un hito deportivo para la localidad.

La competencia se desarrolló sobre el circuito urbano de 10 y 5 kilometros para la parte competitiva, mientras que hubo una propuesta recreativa de 4 kilometros para quienes hicieron la caminata.

Protagonismo Local en el Podio

La competencia dejó actuaciones memorables para los representantes de Ascensión. El experimentado atleta local, José Bazán, volvió a dar muestras de su vigencia y jerarquía técnica: ante el aliento de su público, se adjudicó una brillante victoria en la divisional de 50 a 54 años, logrando además un meritorio sexto puesto en la clasificación general.

Por el lado de las damas, la familia Bazán siguió sumando alegrías con la destacada actuación de Valeria Bazán, quien alcanzó el tercer escalón del podio en la categoría de 40 a 49 años y finalizó en una sólida quinta posición en la general. Asimismo, fue excelente el rendimiento de Malena Baldor, quien demostró su gran proyección al obtener el tercer puesto en la competitiva divisional de 19 a 29 años.

Por su parte, en la categoría especial, el representante de la Dirección de Deportes, Diego Muñoz, se quedó con el primer puesto, brindando una lección de esfuerzo y logrando un rendimiento que fue ovacionado por los presentes.

En la prueba de 5K masculino, el joven atleta local Joaquín Colaberardino ratificó su buen presente en las distancias cortas, logrando un valioso tercer puesto tras un despliegue de gran nivel físico.

Organización Impecable

El éxito de la jornada no fue solo deportivo, sino también logístico. El evento contó con una organización de excelencia por parte de la Subcomisión de Maratón, trabajando en conjunto con la Comisión Directiva y colaboradores del club, quienes cuidaron cada detalle para los corredores.

Es fundamental resaltar el aporte estratégico del personal de la Policía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuya labor en el control del tránsito garantizó la seguridad de los atletas y el normal desarrollo del circuito urbano.

De esta manera, Singlar Club continúa celebrando su siglo de vida integrando a la comunidad a través del deporte y la vida sana.