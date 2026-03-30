FUTBOL – Colonial reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Belgrano

En un partido vibrante por la tercera fecha del Torneo Oficial, el «Colo» de Ferré perdía 2-0 y sufrió un penal en contra, pero supo reponerse para sentenciar el 2 a 2 definitivo en el cierre.

El fútbol de la Liga Deportiva de General Arenales volvió a entregar un espectáculo de alto vuelo. Por la 3ra. jornada del Torneo Oficial de Primera División, Belgrano y Colonial igualaron 2 a 2 en un duelo que tuvo de todo: goles tempraneros, figuras destacadas, un penal atajado y una remontada épica sobre la hora.

Desde el pitazo inicial, Belgrano salió decidido a imponer condiciones. La superioridad del local se tradujo rápidamente en el marcador: a los 4 minutos, Tomás García aprovechó una habilitación milimétrica para romper el área y definir con jerarquía ante la salida de Emilio Geloso.

El golpe aturdió a Colonial, que no lograba hacer pie. Antes de los 20 minutos, Belgrano volvió a sacudir la red. Tras un potente remate de García que se estrelló en el travesaño, Stefano Acuña capturó el rebote y mandó la pelota al fondo de los piolines, desatando la euforia de su parcialidad. Con el 2-0 y el manejo del «Turco» García en la zona media, el local parecía tener el destino del partido en sus manos.

En el complemento, el equipo de Nelson Bello adelantó líneas. Aunque con poca claridad futbolística, el albirrojo mostró una actitud renovada, impulsado por el liderazgo de Juani Cantelmi desde la defensa y el ingreso revulsivo de Braian Giménez.

Sin embargo, el partido pudo haber quedado liquidado cuando el árbitro señaló un penal para Belgrano. Laureano Cabral fue el encargado de la ejecución, pero se encontró con la figura de Emilio Geloso. El arquero de Colonial adivinó la intención y, con una reacción brillante sobre su palo derecho, mantuvo con vida a su equipo.

Esa atajada fue el envión anímico que Colonial necesitaba. A los 39 minutos, el ingresado Braian Giménez encontró el descuento y puso al «Colo» nuevamente en partido. Y cuando el reloj apretaba y parecía que los puntos se quedaban en casa, apareció Emanuel Vázquez. A los 43 minutos, el volante sacó un «zapatazo» tremendo que dejó sin chances al portero local, sellando el 2 a 2 y haciendo estallar a la hinchada visitante que viajó desde Ferré.

El pitazo final dejó sensaciones encontradas en el campo de juego. Para Belgrano, queda el sabor amargo de haber dejado escapar una ventaja de dos goles y la oportunidad de liquidar el pleito desde los doce pasos. El equipo mostró ráfagas de un fútbol de altísimo nivel, apoyado en la jerarquía de los García, pero la falta de contundencia en el cierre le terminó costando dos puntos clave.

Por el lado de Colonial, este empate se festeja casi como un triunfo. El conjunto de Nelson Bello demostró que tiene una fe inquebrantable para buscar el arco de enfrente aun cuando los caminos parecen cerrados. La figura de Emilio Geloso bajo los tres palos y el oportunismo de sus hombres de ataque le permiten llevarse a Ferré una unidad que fortalece lo anímico de cara a lo que viene en este apasionante Torneo Oficial.