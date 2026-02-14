back to top
    Reunión con la Lic. en Nutrición para fortalecer los menús en las instituciones educativas

    por AscensionDigital
    El pasado 11 de febrero, Consejeros y la Secretaria del organismo mantuvieron una reunión de trabajo con la Licenciada en Nutrición del distrito, Melina Legnazzi, con el objetivo de avanzar en la actualización y mejora de los recetarios destinados a las instituciones educativas.

    Durante el encuentro, se abordó la necesidad de incorporar nuevas propuestas alimentarias que contemplen no solo los requerimientos nutricionales, sino también los gustos y preferencias de los estudiantes. En este sentido, se acordó evaluar la inclusión de opciones variadas para el desayuno y la merienda diaria, promoviendo una alimentación equilibrada y atractiva para niños y adolescentes.

    Asimismo, se planteó la incorporación de nuevos alimentos que serán considerados en las futuras licitaciones, fortaleciendo la calidad y diversidad de los productos destinados al servicio alimentario escolar.

    Otro de los puntos destacados fue la importancia de implementar, en los próximos meses, capacitaciones presenciales dirigidas a las auxiliares, con el fin de reforzar conocimientos en manipulación de alimentos, planificación de menús y buenas prácticas en el ámbito institucional.

    Este tipo de encuentros reflejan el compromiso por seguir mejorando la calidad del servicio alimentario en el distrito, garantizando propuestas saludables y acordes a las necesidades de la comunidad educativa.

