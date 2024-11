Doce dio el golpe en Ascensión y accedió a la gran final

La fiesta aurinegra se instaló en Ascensión y recorrió casi 20 kilómetros hasta Ferré, donde siguieron las celebraciones por la histórica clasificación de 12 de Octubre a la gran final del Torneo Clausura, tras dejar en el camino a un gran candidato como Social.



Después de protagonizar una campaña excelente, Social se quedó con las manos vacías, sufriendo una derrota inesperada después de ser el mejor equipo del campeonato, logrando el invicto con puntaje ideal y llegando a esta instancia con las mejores expectativas.

Sin embargo, el equipo de Claudio “Popi” Sosa no pudo repetir el rendimiento de otros partidos y fue superado por un rival que le hizo un planteo inteligente y que pegó en los momentos justos para dar vuelta la serie y adjudicarse el pasaporte a la final.

En tanto que el elenco ferrense tuvo un rendimiento parejo y su entrenador, Jonatan Alvarez, hizo un planteo inteligente, tratando de anular el circuito futbolístico entre Adrián Martínez, Agustín Perini y Fidel Bellón, con un sólido trabajo defensivo y una enorme dinámica en la mitad de la cancha.

La visita se volcó a la ofensiva con la movilidad de Russian y Bulgharelli, complicando a la defensa verdinegra durante los minutos iniciales. En tanto que Adrián Martínez y Agustín Perini, no pudieron lastimar con profundidad a la defensa aurinegra que se mantuvo bien parada con Rodriguez y Rende, muy firmes despejando todo de arriba y abajo.

El elenco ferrense se puso en ventaja cerca de los 20 minutos tras una llegada por izquierda, el centro al área y la aparición de Ezequiel Franco con un potente cabezazo para derrotar a Juani Castro, cuando prácticamente pisaba el área chica, en un gran descuido de la defensa verdinegra.

Social tuvo chances de empatarlo y la más clara fue a partir de una jugada de Adrián Martínez y la llegada de Agustín Perini para definir, pero la pelota pegó en el palo y pudo controlar el golero Tantoni.

En el complemento, Social fue a buscar la igualdad y empezó a acorralar el elenco ferrense, que se mantuvo muy firme en el aspecto defensivo y pudo llegar con peligro, generando alguna contra, hasta lograr ampliar el marcador con la segunda conquista de Ezequiel Franco, definiendo una buena jugada ante la algarabía de la hinchada, cuando se cumplía la media hora de juego.

Social se adelantó en busca del descuento y tuvo varias oportunidades. Primero, una llegada de Perini, que pegó en el palo y pudo resolver el golero Tantoni, quien también logró salvar un remate de Adrián Martínez contra el palo izquierdo, entre otras llegadas del verdinegro sobre la parte final.

Con más de diez minutos de adicional, el árbitro Pablo Mucci, marcó el final del partido, generando la euforia de la hinchada visitante con los festejos de su equipo, mientras que el conjunto verdinegro se despidió del campeonato con una dolorosa derrota que no empaña el excelente rendimiento a lo largo de toda la temporada.

Social 0 – Doce 2

Arbitro: Pablo Mucci. Líneas: Santiago Alvarez – Matías Iturria

Social: Juan I. Castro, Yamil Garnier, Luciano Gómez, Juan M. Alemis, Pablo Aranda (Ezequiel Isa), Gerónimo Cabral, Agustín Perini, Tomás Sartori, Fidel Bellón (Santiago Alvarez), Adrián Martínez y Guillermo González (Ayrton Bernardi). DT: Claudio Sosa. Sup: Alan Perdomo, Agustín Baldor, Sebastian Villegas y Kevin Ipucha.

Doce: Fernando Tantoni, Juan M. Rodríguez, Gianluca Polola (Dylan Aranda), Ariel Oubiña (Teo Calderone), Emanuel Isa, Juan Rende, Ezequiel Franco (Nazareno Leidi), Rodrigo Russian, Patricio Howlin (Gabriel Parra), Lucas Romero y Thiago Bulgarelli. DT: Jonatan Alvarez. Sup: Franco Gutierrez, Esteban Bil y Alan Apizatto.

Goles: PT 18’ Ezequiel Franco y ST 31’ Ezequiel Franco (12)