Singlar mantiene su invicto y lidera el campeonato con puntaje ideal​

En una entrevista con Ascensión Digital, Juan Pedro, referente del equipo de Singlar, compartió sus impresiones tras la reciente victoria que consolida al equipo en la cima del torneo.​

«Gracias a Dios, fue un partido durísimo. Ya conocemos el plantel que tienen, jugadores de finales, y sumaron buenos jugadores también. Pero nosotros sabemos bien lo que tenemos», expresó Juan Pedro, destacando la fortaleza del grupo.​

El jugador atribuyó el éxito del equipo a la unión y compromiso colectivo: «Sabemos lo que somos, cada uno tira para adelante, sin egos personales. Ese es el simple secreto que tenemos».​

Respecto a los refuerzos incorporados, Juan Pedro comentó: «Muy bien, ya los jugamos así porque teníamos fe. Sabemos lo que dan. Hoy, impresionante cuando les tocó ir, pero lo que jugaron, cuánto chocaron. El arquero también, los centrales, todo el equipo fue compacto».​

Sobre su gol, relató: «Es una pelota que parecía muy perdida. Juli la corre, la recupera, y después Geré tira el centro atrás. La saca un defensor y me quedó justo ahí en frente largo. Gracias a Dios le pegué y entró».​

A pesar de no estar al cien por ciento físicamente, Juan Pedro se mostró dispuesto a aportar al equipo: «Tuve bastante enfermo, con muchos mocos, pero hoy me sentí mejor. Para lo que me necesite Iván, siempre vamos a estar ahí».​

Finalmente, destacó la importancia del apoyo de la hinchada: «Siempre la acompañamiento de la gente es importante. Son el equipo más importante que a Pera, ¿no?».​

Con esta victoria, Singlar continúa su racha invicta y se posiciona como líder indiscutido del campeonato.