DIVISIONES INFERIORES – Se definieron los finalistas del Torneo Clausura

Entre el viernes y el sábado se disputaron los partidos definitorios de las semifinales del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores, que organiza la Liga Deportiva de General Arenales, quedando definidos los protagonistas de las finales de las distintas categorías.



El viernes, en la cancha del Club 12 de Octubre, los representativos del futbol femenino de Singlar y 12 de Octubre definieron sus chances de llegar a la final. En la categoría Categoría Infantil, el aurinegro ferrense logró imponerse por la ventaja deportiva, tras empatar 0 a 0, mientras que en la categoría juvenil se dio idéntico resultado pero el marcador en blanco favoreció a Singlar y el equipo de Mario Cardozo jugará la final ante Social.



A continuación, en un ajustado partido, Huracan se convirtió en el finalista de la Octava Division, superando al Arenales FC por 1 a 0 con gol de Luciano De Agustini y defenderá el titulo de campeón ante Colonial.

Durante la misma jornada, el elenco de Sexta División de Social, dirigido por “Pipo” Olivera, ratificó su condición de candidato, dejando en el camino a Colonial con una gran victoria por 4 a 1 con dos goles de Neo Mataloni y los restantes de Agustín Ramos y Félix Lavallen, mientras que Juan Brahim marcó para el conjunto ferrense. Con esta victoria, el actual campeón verdinegro, enfrentará a Belgrano, que venció a Singlar por 2 a 1, repitiéndose la definición del torneo Apertura.

Por ultimo, avanzada la noche del viernes, el clásico arenalense entre Belgrano y Arenales Fc resultó con victoria de la B azulada, dirigida por Lucas Maggetti, con gol de Pedro Dall Occhio, pero no alcanzó para dar vuelta la historia y el albirrojo del Tata Agüero se quedó con el pasaje a la final por ventaja deportiva al haber ganado 2 a 1 el partido de ida.

Por otra parte, el sábado, en la cancha de Colonial, los equipos de futbol femenino, juvenil e infantil de Social, lograron el pasaporte a la final en ambas categorías. En infantiles, el elenco dirigido por Juan Cruz Bellone superó a Belgrano por 3 a 0 con goles de Isabella Giménez, en dos ocasiones, y Umma Miranda, llegando a la final, donde enfrentarán a 12 de Octubre. Por otra parte, en juveniles, el equipo de Joha Abraham, perdió por la mínima diferencia ante Belgrano pero logró acceder a la final por ventaja deportiva y se verá las caras con Singlar en la gran definición.

La Octava División de Social se quedó en el camino a pesar de hacer un muy bien torneo, dado que sufrió una derrota por 2 a 0 ante Colonial y no pudo llegar a la final por segunda vez consecutiva, aunque ello no empaña el excelente rendimiento del equipo de Bruno Juan. En esa categoría, el elenco de Colonial, dirigido por Lucas Apesato, enfrentará a Huracán, en una gran definición con dos destacados protagonistas de la temporada.

En Sexta División, Singlar le hizo un gran partido, pero no le alcanzó para superar a Belgrano. El elenco de Lucas Maggetti impuso su jerarquía y logró pasar a la final por segunda vez consecutiva tras ganar por 2 a 1 con goles de Benjamin Pared y Mateo Ponce, mientras que el equipo ascensionense, dirigido por Martin Romero, lo empató transitoriamente a través de Bautista Varela. De esta manera, Belgrano volverá a jugar la final ante Social de Ascensión.

Por último, la Cuarta División del verdinegro, que dirige Luli Gómez, se metió en la final por segunda vez tras superar a 12 de Octubre por 1 a 0 con la conquista de Jesús Nazareno Godoy. El elenco ascensionense, disputará la gran final frente al Arenales Fc, en un choque que promete mucho dada la calidad y el nivel de ambos equipos.

Las finales serán a dos partidos – ida y vuelta – sin ventaja deportiva. Los partidos de ida se disputarán el próximo sábado 23 en la cancha de Colonial, mientras que las revanchas serán una semana después, sábado 30, en la cancha de Arenales FC con la coronación de los campeones y subcampeones de las distintas categorías.