El Golazo de Brian Sanchez en La Bombonera

El talentoso futbolista arenalense, Brian Sánchez, surgido del Club Belgrano y múltiple campeón con Social de Ascensión, Brian Sanchez, hizo historia en La Bombonera, marcando un golazo a Boca en el partido que su equipo empató ante el xeneize por la fecha 19 de la Liga Profesional. Aunque Edinson Cavani empató a los 78′ y permitió que el partido terminara 1-1, el volante de Deportivo Riestra se robó todas las miradas con su gran anotación.

Luego del duelo, el futbolista nacido en General Arenales, reveló el detrás de escena de su decisión y chicaneó a sus compañeros de equipo. «No tenemos permitido patear de afuera, sólo el que patea bien», aseguró en diálogo con ESPN. Segundos después, bromeó: «A mí sólo me permiten hacer goles de lujo».

A los 15 minutos, el mediocampista del elenco visitante vio que el arquero del Xeneize estaba adelantado y no dudó: se la picó en su propia cancha y anotó el primer tanto del encuentro. «Contra Godoy Cruz hice un gol parecido, encontramos la manera que cada uno tenga la facilidad, el disparo de afuera no es lo mío, por eso intento hacer eso», reconoció.

Inmediatamente, profundizó: «Relojee a (Leandro) Brey. Generalmente los arqueros achican, no esperan que se las piquen, para mí es más fácil tirarla por arriba». Y nuevamente arremetió: «Piden que cada jugador haga lo que sepa hacer, por eso yo en mi caso tengo permitido solo hacer goles de lujo».

A su vez, recordó qué fue lo que practicaron en la semana antes del picante encuentro, donde tuvieron a la hinchada en contra. «Habíamos entrenado un bloque bajo, teníamos dos o tres jugadas para hacer el gol. Creo que no defendimos tan atrás en el primer tiempo, después en algún centro sabíamos que podía pasar esto (el empate). Boca te mete atrás, es un ambiente tremendo, la gente grita, eso nos llevó a meternos tan atrás», confesó.

Del mismo modo, remarcó: «Tenemos un juego muy directo. Intentamos jugar a la pelota, a la sucia esa agarrarla y armar juego con los dos delanteros. Por ahí no tengo tanto contacto, pero la idea es ser punzante en las que agarro, ir directo al arco».

Consultado por el gran presente del Malevo (equipo que está séptimo en la tabla de posiciones con 28 puntos) y el empate que consiguieron de visitantes, Sánchez indicó: «Es un punto de oro. Si nos decían antes que íbamos a empatar lo firmábamos. Por ahí queda la espinita por cómo se dio el partido, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Si hubiéramos ganado todavía estaríamos en la Bombonera, je», cerró.