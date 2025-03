Marianela Pérez, flamante Delegada Municipal de General Arenales: “Es un desafío que asumo con muchas ganas y mucho compromiso”

Por: Rubén Tapia

Marianela Pérez, recientemente designada Delegada Municipal de General Arenales por la Intendente Érica Revilla, asumió su nuevo rol con mucha energía y una clara visión de los desafíos que enfrenta. En una entrevista exclusiva con Ruben Tapia, Pérez compartió sus primeras impresiones sobre su nombramiento y las principales acciones que llevará a cabo en su gestión.

Un desafío con muchas expectativas

La flamante Delegada destacó la importancia de este nuevo desafío y el respaldo que ha recibido tanto de la Intendente como del equipo de trabajo. “Es un desafío que tomo con muchas ganas y mucho acompañamiento. Todo el equipo que está aquí me respalda, empezando por Érica y todo el equipo que confiaron en que yo podía llevar adelante este trabajo en el pueblo que me vio nacer y crecer», afirmó Pérez.

Desde su llegada, uno de los temas que ha tomado prioridad en su gestión es la mejora y el mantenimiento de los servicios urbanos en el municipio. “Ahora me tocó asumir justo en una época complicada, después de un feriado largo con mucha lluvia, por lo que hubo que poner a punto todo lo relacionado con pasto, barrido y limpieza. Además, la tormenta dejó muchas ramas y algunos árboles caídos, por lo que trabajamos también con la gente de Edén, porque se habían caído unas luminarias del acceso. El principal objetivo es poner a punto todos los servicios urbanos de limpieza y mantenimiento”, comentó.

Proyectos de inclusión y modernización

Otro de los puntos clave en la agenda de Pérez es el trabajo en inclusión social y la modernización de los espacios públicos. “Estamos trabajando en la inclusión, en conjunto con el área de discapacidad que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, y también con la modernización de los espacios verdes, como las plazas y los juegos para niños. Queremos que esos lugares sean modernos, inclusivos y que todos los vecinos, especialmente las familias, puedan disfrutar de un espacio lindo y adecuado para compartir en comunidad”, señaló Pérez.

Este trabajo ya viene siendo impulsado desde el año pasado, y según la Delegada, se continuará en el mismo camino para mejorar los lugares más concurridos por los vecinos.

Municipio cerca: diálogo directo con los vecinos

Como parte de su nuevo rol, Pérez se ha sumado al programa “Municipio Cerca”, que consiste en recorrer los barrios para escuchar directamente las inquietudes de los vecinos. “Hoy es la segunda jornada de ‘Municipio Cerca’, en la que estamos recorriendo el barrio de autoconstrucción del plasón de Arenales. Con la tormenta, tuvimos que ajustar los horarios, pero decidimos seguir adelante porque es una excelente oportunidad para hablar cara a cara con los vecinos, recibir sugerencias, críticas y todo lo que quieran compartir con nosotros”, afirmó la Delegada.

Pérez destacó la importancia de las críticas constructivas: “Soy de las personas que creen que las críticas, siempre dentro del marco del respeto, sirven porque nos ayudan a crecer. Yo soy nueva en el cargo, por lo que también tengo mucho por aprender, y todas las sugerencias y críticas son bienvenidas”, expresó con humildad.

Día Internacional de la Mujer: compromiso y lucha constante

En su jornada, Pérez también se refirió al Día Internacional de la Mujer, que coincidió con el programa “Municipio Cerca”. «Es un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer. Muchos vecinos me han saludado, y agradezco los buenos deseos. Pero quiero recordar que es un día conmemorativo, no solo de celebración, sino también de reflexión sobre los derechos de las mujeres. La Dirección de Género de General Arenales, que está en excelentes manos con Lucía Vellón y Fátima Moana, continuará defendiendo los derechos que hemos conseguido, luchando por los que faltan y no permitiendo que nadie nos arrebate nada», concluyó Pérez.

Un futuro prometedor para General Arenales

Con un enfoque claro en la inclusión, el mantenimiento de los servicios urbanos y el trabajo en equipo, Marianela Pérez promete ser una Delegada comprometida con el bienestar de los vecinos de General Arenales. Su trabajo, siempre cercano a la gente, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y construir un municipio más moderno, inclusivo y unido.