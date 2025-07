Carlos Pimienta: música, afectos y raíces en el corazón de Ascensión

El último domingo, El Tiempo No Para —el ciclo radial que conduce Heber Comino por FM Encuentro 103.1— recibió como invitado a Carlos Pimienta, un vecino querido de Ascensión que compartió con emoción y alegría su historia de vida, su amor por la música y su profundo arraigo al pueblo.

Carlos nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, pero a los 17 años se radicó en Ascensión, el lugar que con el tiempo lo adoptó como uno más. Hijo de Juan Carlos y Elvira Coppola, hermano de Silvia Beatriz y Stella Maris, Carlos repasó sus años escolares en Fortín Tiburcio y Colón, donde asistió a la Escuela Técnica Industrial.

A lo largo de la entrevista, compartió anécdotas de su llegada al pueblo, de los primeros trabajos, los amigos que fue cosechando y la pasión por la vida comunitaria. Deportista, pescador, fanático del fútbol y el automovilismo, Carlos es también un gran amante de la música, un arte que ha marcado su vida.

Una de las partes más emotivas del encuentro fue el repaso de su trayectoria musical. Carlos integró diversos grupos locales, participó en festivales y peñas, y compartió escenarios con músicos de la región. La música, según relató, no solo le dio alegrías sino también amigos y recuerdos imborrables. Además, cantó en vivo durante el programa, generando una lluvia de mensajes y aplausos desde las redes.

La charla incluyó momentos nostálgicos y divertidos: desde los bailes de antes hasta los temas que marcaron su repertorio, pasando por historias compartidas con su familia y amigos del pueblo.

Carlos construyó una hermosa familia junto a Mirta Beatriz Montero, con quien tuvo tres hijos: Ely, Romy y Tete. Hoy disfruta de sus cuatro nietos —Gael, Ciro, Lara e Isabella— con la misma alegría con la que recuerda su vida laboral: cuatro años en la Cooperativa, otros cuatro en el Banco de Junín y 36 años en Marzoratti Hermanos, donde fue parte de una historia compartida con muchas familias de Ascensión.

En sus palabras se reflejan la gratitud, la humildad y el sentido de pertenencia. Agradeció a quienes lo acompañaron en cada etapa de su vida, destacó el valor de la amistad y la importancia de disfrutar cada momento.

“La música me dio todo… amigos, alegrías, escenarios, pero sobre todo, el cariño de la gente.”

“Ascensión me adoptó, me formó como persona, y me dio la posibilidad de formar mi familia y mi vida.”