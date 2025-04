FUTBOL – Singlar consolida su marcha triunfal ante el Colo

El auriazul se afirma en la punta del campeonato, tras vencer a Colonial por 4 a 3 en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura “Copa 40º aniversario de Canal 10”, que organiza la Liga Deportiva de General Arenales.

El elenco de Ivan Reyes tuvo un positivo rendimiento ante un rival que mejoró notablemente tras un fallido inicio del certamen con derrota ante Belgrano y que sufrió la expulsión de Daian Garcia a los 20 minutos de la etapa inicial tras un encontronazo con Kevin Aranda, que el arbitro juzgó intencional y sancionó con roja directa para el futbolista albirrojo.

Singlar aprovechó la circunstancia para desnivelar el marcador por intermedio de Juan Martin Scutieri, quien con un remate suave, dejó sin chances al golero visitante sobre los 39 minutos de la etapa inicial.

A pesar de jugar con uno menos, el elenco ferrense no se achicó y llegó al empate tras una escapada de Gimenez por izquierda, el centro fuerte al área y la desafortunada acción de Javier Capelli, quien involuntariamente impulsó el balón contra su propia valla cuando se cumplían 43 minutos.

Ya en tiempo adicionado, el auriazul volvió a adelantarse en el marcador con una buena combinacion ofensiva que terminó definiendo el “Peto” Gatti, dejando el marcador 2 a 1 sobre el cierre de la primera parte.

En el complemento, Singlar logró ampliar la diferencia con la aparición goleadora de Federico Eizaguirre, definiendo con sutileza ante la salida del golero visitante cuando apenas se disputaban los primeros 2 minutos.

Colonial mantuvo intención ofensiva y con una estocada de Gonzalo Policani se puso a tiro del empate cuando se disputaban 12 minutos, pero el auriazul volvió a estirar diferencias por intermedio de Jeremías Ocampo, cerca de la media hora, aunque volvió a aparecer la capacidad goleadora de Gonzalo Policani, a los 43 minutos, para ponerle suspenso al resultado.

Singlar pudo aguantar los impulsos ofensivos de Colonial y también tuvo un par de chances mediante la velocidad de Julian Romitelli por la derecha, pero en tiempo adicionado, el arbitro del partido, Maxi Fernandez, dio finalizada las acciones, asegurando tres puntos muy valiosos para el auriazul que mantiene su condición de líder del torneo local.

Singlar 4 – Colonial 3

Arbitro: Maximiliano Fernández. Líneas: Javier Martin – Jonatan Moreno

Singlar: Juan I. Caresani, Javier Capelli (Matías Aranda), Kevin Aranda (Santiago Peretti), Nicolás Ocampo, Gaspar Romitelli (Oliverio Comino), Juan M. Gatti, Julian Romitelli, Santiago Toscani, Federico Eizaguirre (Juan M. Lambrisca), Jeremías Ocampo (Juan P. Canone) y Juan M. Scutieri. DT: Iván Reyes. Sup: Bautista Comino y Francisco Di Prinzio

Colonial: Santiago Pérez, Lucas Apesato, Pablo Gauna, Pablo Labbate, Pietro Geloso, Mauricio Cusato, Daian García, Emanuel Vázquez (Luciano Layacona), Gonzalo Policani, Juan F. Isaguirre (Fernando Movio) y Brian Giménez. DT: Alberto Canepa. Sup: Simón Matheu, Tadeo Aramburu, Agustin Machado y Lautaro Irusta.

Goles: PT 39’ Juan M. Scutieri (S); 43’ Javier Capelli –en contra- (C) y 49’ Juan M. Gatti (S). ST 2’ Federico Eizaguirre (S); 12’ Gonzalo Policani (C); 26’ Jeremias Ocampo (S); 43’ Gonzalo Policani (C)

Expulsado: Daian García (C)