José Aguero, DT de Arenales FC: «El objetivo es formar un equipo competitivo a largo plazo»

El director técnico de la octava división de Arenales FC, José Aguero, brindó su análisis tras la ajustada derrota ante el Club Belgrano. El partido, que terminó 1-0 a favor del equipo rival, dejó sensaciones encontradas, pero también una clara visión del trabajo que está realizando el club en sus divisiones formativas.

Aguero comenzó destacando la intensidad del encuentro: «Fue un partido parejo, donde perdimos 1-0, pero la verdad que fue un partido muy lindo, entretenido. En el segundo tiempo mejoramos y creamos las mejores situaciones», comentó. A pesar de la derrota, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo, reconociendo que, a pesar de ser un conjunto en construcción, están trabajando en la dirección correcta.

«Somos un equipo en construcción, estamos trabajando con una idea que me gusta, y aunque muchos chicos aún están adaptándose al cambio de categoría, me voy contento. Las situaciones las tuvimos, tal vez nos faltó un poco más de eficacia, pero me voy tranquilo a casa», expresó Aguero.

Uno de los aspectos clave que destacó el entrenador fue la adaptación de los jugadores a las canchas grandes, algo que considera fundamental para el desarrollo del equipo. «El resultado pasa a ser anecdótico, lo importante es la formación y la adaptación de los chicos a un nuevo contexto. Este es un proceso largo», afirmó. Además, añadió que su objetivo a corto plazo es lograr que el equipo se consolide en los primeros seis meses, especialmente los jugadores nacidos en 2013, quienes darán el salto a la cancha grande. «Lo que quiero es que entiendan cuál es su función dentro del campo y, a medida que vayan avanzando, aprendan a jugar en asociaciones más que con pelotazos largos, porque físicamente aún no tienen la capacidad para correr todo el tiempo», explicó.

Aguero también se refirió al proyecto a largo plazo que está desarrollando para formar jugadores para la institución. «Estamos trabajando en un proyecto de largo plazo, y creo que vamos por buen camino. A medida que pasen las fechas, vamos a ir mejorando», concluyó.

Con una visión clara sobre el proceso de formación y un enfoque en el crecimiento gradual de sus jugadores, José Aguero continúa apostando a la construcción de un equipo competitivo que, con el tiempo, dará de qué hablar en las categorías superiores.