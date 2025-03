Gerardo Imhof, contundente: “nos echaron, nos hicieron a un lado…”

El tecnico que condujo la consagración de Belgrano el año pasado, habla en exclusiva de su polémica salida del club tras una diferencia interna.

La noticia sacudió fuerte al ambiente futbolístico y los hinchas de Belgrano se desayunaron de la sorpresiva salida del entrenador, Gerardo Imhof, quien acusó a la dirigencia de echarlo del club, a raíz de una situación que se encargó de explicar en estos términos:

“Muy triste por la noticia que me dieron anoche después de una reunión de la comisión directiva de Belgrano”, mencionó Gerardo Imhof. Y al respecto, explicó: “estuve en una reunión con el instructor de árbitros junto a los técnicos y capitanes, donde comentaron que al campo de juego podían ingresar cuatro personas y una quinta si el club tenia a algún profesional, kinesiólogo o médico. Pero como Belgrano no tiene un profesional de ese tipo, solamente podíamos ingresar cuatro personas al campo de juego, aunque mi cuerpo técnico estaba conformado por cinco, además de quien habla, está Carlos Rios, que es el preparador físico, Leonardo Sirvan, Santiago Santos, y este año habíamos incorporado al Turco Garcia, porque lo crei oportuno y consideramos que iba a ser positivo para el grupo, pensando que podía colaborar desde otro lado, en virtud de que se encuentra operado”

“Con mis valores, mis ideas y estando a cargo de un grupo, tome una decisión simple y que no tendría que haber afectado a nadie, considerando que tenia que ingresar yo, el profe, Leonardo Sirvan y Santiago Santos, mientras que cuando falte alguno, podía ingresar el Turco Garcia”, remarcó el entrenador. Al tiempo que aclaró: “no lo eché del cuerpo técnico, ni mucho menos, dado que iba a poder estar en la parte exterior del campo de juego, en el vestuario y en la semana, colaborando, ya que el grupo estaba bien conformado y contentos”.

“Esta decisión fue tomada mal, me le expresó personalmente y posteriormente la comisión directiva nos citó a ambas parte, donde manifestó que le cayó mal esa simple decisión, que puede ser aceptable o no, alguno puede estar de acuerdo y otros no”, indicó.

Y continuó manifestando: “después de un 2024 brillante en lo deportivo, que va a quedar en la historia del club Belgrano, me entero de que una persona no estaba de acuerdo con mi decisión y que algunos colaboradores iban a dejar de aportar dinero si yo seguía al mando. Entonces, influenciados por esa gente, la comisión directiva, aunque no todos, fueron a votación y se inclinaron por otra idea, y aunque no estoy de acuerdo, acepto la decisión”.

“Me informaron por teléfono que ya no estaba a cargo de la primera división y la división reserva, lo cual acepté pero no me parece la forma correcta y me duele porque hace 30 años que trabajo en este club desinteresadamente y pasé por todas las categorías, inferiores y mayores, no solo dirigiendo, sino también como un colaborador mas, lo cual le consta a muchísima gente, dado que me he brindado entero para el club”, sostuvo.

Y enfatizó que “no nos valoraron como familia porque en el caso de Veronica (esposa), quien estuvo toda la vida en el club, al igual que mi hija, no van a jugar mas en el club, mientras que mis otros hijos van a tomar la decisión que ellos quieran porque considero que las instituciones quedan y las personas pasan”.

“Lo que mas me duele es que no valoraron lo que he dejado en el club. Son decisiones de los directivos, quienes dieron prioridad a gente que en otro momento dejaron en banda al club y que en algunos casos, tampoco son hinchas del club”, remarcó.

A su vez confirmó que “mi cuerpo técnico se va conmigo y mucha gente que colaboraba con la institución me ha manifestado que no está de acuerdo con esta situación y no sé si van a seguir colaborando. Mi esposa Veronica no va a seguir en el club, mi hijo no va a seguir dirigiendo el futbol femenino”,

“Nos echaron, nos hicieron a un lado”, enfatizó de manera contundente Gerardo Imhof. Y añadió que “si bien hay personas muy buenas en el club, mientras siga la gente que nos defraudó, no podemos seguir en el club. De todas maneras, estoy tranquilo porque me brindé al máximo, como lo hice en cada institución que me ha tocado dirigir y seguramente me van a surgir oportunidades en otros lados o quizás pueda volver a dirigir a Belgrano, pero me entristece y me pone mal por el daño que le han hecho a mi familia”.

“El futbol es mi pasión y voy a esperar alguna propuesta y mientras tanto a descansar y a disfrutar a la familia y a la gente que siempre me apoya”, reflejó el entrenador.

Y concluyó expresando: “desearle lo mejor al club Belgrano, que lo dejen en lo mas alto quienes continúan. Agradecerle a todos los chicos que formamos el grupo de trabajo, a los jugadores que mostraron en la cancha lo mucho que quieren a estos colores, al igual que al hincha belgranense que siempre me apoyo en cada domingo y siento el apoyo en cada mensaje. Agradecido a todos”.