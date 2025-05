Reconocimiento provincial para Eduardo Rovea, histórico referente de los Bomberos Voluntarios

El ex presidente de la Región Noroeste de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Rovea, fue recientemente homenajeado por su extensa trayectoria en el Congreso Provincial de la Federación realizado en Mar del Plata.

Rovea, oriundo de General Arenales, se retiró recientemente de su función activa en el cuerpo de bomberos local tras 28 años de servicio y 14 años de labor dirigencial en la Federación, donde condujo la región más grande del país, que actualmente cuenta con 190 cuarteles.

“Fue un reconocimiento que no esperaba, mucho menos en plena asamblea provincial”, expresó emocionado Rovea en una entrevista radial. La distinción fue sorpresiva, pero significativa: “Es el premio al trabajo, al compromiso de tantos años. Si no hubiese ido, me hubiera arrepentido”.

Además del homenaje en Mar del Plata, Eduardo y su esposa Silvina —también con una larga trayectoria en la institución— recibieron un agasajo en una reunión provincial en Luján, y previamente en la propia región en un acto celebrado en Chacabuco.

“Lo único que uno se lleva de tantos años de trabajo es el reconocimiento de los pares y las amistades que quedan”, reflexionó Rovea, quien continúa colaborando de manera desinteresada con distintos cuarteles de la región. “Aunque esté fuera, sigo ayudando. Lo hago porque me gusta y me hace bien”.

El bombero reconoció también la importancia de haber llevado el nombre de General Arenales a lo más alto de la representación provincial: “Durante 14 años en la mesa de presidencia, al lado de mi nombre decía ‘General Arenales’. Fue algo bueno para nuestro cuartel, para nuestro pueblo y para toda la región”.

Rovea fue sucedido por Daniel Arce, del cuartel de Lincoln, con quien mantiene una relación de colaboración permanente. “No tuvimos nunca un problema con nadie. Nos conocemos todos en la provincia, y ese trato humano también es parte de lo que uno valora de tantos años”, concluyó.