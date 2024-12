Apasionante final:triunfó por la mínima y la definición quedó abierta

La primera final del certamen liguista dejo abierta la definición de cara al próximo domingo con la victoria aurinegra por 1 a 0 ante Singlar en un partido intenso, áspero y con mucha pierna fuerte. Fue una verdadera batalla, donde los protagonistas no regalaron nada en un terreno difícil, donde tuvieron que pelear cada pelota y el buen futbol quedó de lado.



El elenco local, dirigido por Jonathan Alvarez terminó festejando una valiosísima victoria con gol de Dylan Aranda, mientras que Singlar busco intensamente el empate y no pudo lograrlo ante un rival que se cerró muy firme en defensa y aseguró la mínima diferencia.

Ante un marco multitudinario, en el estadio aurinegro, se vivió la final de ida. El local sin la presencia de su máxima figura, Ezequiel Franco, por un desgarro, mientras que el auriazul no pudo contar de entrada con Capelli y Rizoli, quienes fueron al banco, luego de evolucionar de sus dolencias.

El primer tiempo transcurrió con escasas situaciones de riesgo, ya que ambos tomaron demasiadas precauciones y prácticamente no inquietaron las vallas adversarias. La más clara fue para Singlar con un remate de Julián Romitelli que pegó en la parte exterior de la red, mientras que Doce empujó contra el área rival, pero careció de profundidad para inquietar a Nacho Caresani.

En el complemento, el local se animó con un ataque a fondo y un remate desde la derecha que pegó en la mano de Nicolas Ocampo y el árbitro cobró el penal a los 3 minutos de juego. El remate ejecutado por Gabriel Parra, fue rechazado por Nacho Caresani, pero el rebote lo capitalizó el juvenil, Dylan Aranda, inflando la red ante la desbordante algarabía de la entusiasta parcialidad aurinegra.

Singlar empujó con mucha entrega, pero poca claridad para alcanzar el empate, pero su rival se afirmó en el fondo, sumando defensores para neutralizar las acciones ofensivas del auriazul y salir de contra, generando algunas opciones que no complicaron el arco de Nacho Caresani.

Ambos terminaron con uno menos por la expulsión de Daniel Giordano, en el local, y Javier Capelli, en la visita, tras una escaramuza entre jugadores, que terminó con esa decisión del árbitro, Alexis Pérez, quien intentó llevar el partido a rienda corta.

Una victoria importante para 12 de Octubre, que va a llegar un poco más tranquilo a la revancha y con la esperanza de contar con Ezequiel Franco, para tratar de cortar una racha de 25 años sin títulos. Sin embargo, enfrente estará Singlar, con toda la experiencia en estas instancias y la intención de volver a gritar campeón como en las últimas temporadas. Será una definición apasionante y con un pronóstico incierto.

Doce 1 – Singlar 0

Arbitro: Alexis Pérez. Líneas: Santiago Alvarez – Gonzalo Romano.

Doce: Fernando Tantoni, Juan M. Rodríguez, Daniel Giordano, Ariel Oubiña, Emanuel Isa, Juan I. Rende, Lucas Romero (Teo Calderone), Rodrigo Russian, Patricio Howlin (Nazareno Leidi), Gabriel Parra y Dylan Aranda (Alan Apizatto). DT: Jonathan Alvarez. Sup: Franco Gutiérrez, Gustavo Aranda y Ezequiel Franco.

Singlar: Juan I. Caresani, Nicolás Ocampo, Kevin Aranda, Augusto Gasparini, Gaspar Romitelli, Juan M. Lambrisca, Julián Romitelli, Santiago Toscani, Juan P. Canone (Sebastián Rizoli), Jeremías Ocampo y Tomás Martin Poleri (Javier Capelli). DT: Gonzalo Romero. Sup: Bautista Comino, Martin Romero, Oliverio Comino, Santiago Peretti y Francisco Di Prinzio.

Gol: ST 3’ Dylan Aranda (12)

Expulsados: Javier Capelli (S) y Daniel Giordano (12)