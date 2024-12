División Reserva: Social dio el primer paso, venció a Colonial y se ilusiona

El elenco verdinegro, dirigido técnicamente por Sebastián Ocampo, logró una victoria muy valiosa en la primera final ante Colonial por 2 a 1 y se perfila con grandes chances de poder definir la historia en el compromiso de vuelta.



Social pudo asegurar el triunfo sobre el cierre del partido, dando vuelta un resultado adverso porque lo perdía por la minina y lo ganó por 2 a 1 con las conquistas de Jonás Bernardi y Juan Pedro Spinetta en los minutos finales.

En el primer tiempo, el tramite fue intenso y equilibrado, con más dominio de Colonial en cuanto al control de la pelota, aunque el verdinegro dispuso de un par de ocasiones muy claras con un remate de Jonás Bernardi, ingresando desde la derecha, y una llegada de Alexis Medero, por la izquierda, encontrando buenas respuestas del golero Simón Matheu, en ambas ocasiones.



En el complemento, el partido fue ganando en dinámica y Colonial logró la apertura del marcador a los 16 minutos con un penal bien ejecutado por Luciano Layacona, tras una aparente mano de Sebastián Villegas, que el árbitro juzgó con la pena máxima.

El verdinegro fue a buscar a igualdad y el entrenador, Sebastián Ocampo, mandó a la cancha al talentoso juvenil Juan Pedro Spinetta, que le aportó control y volumen de juego en el sector medio. Y sobre los 39 minutos, llegó al empate con un remate de Jonás Bernardi, que no alcanza a controlar el arquero sobre el primer palo, siendo convalidado por el árbitro, Gonzalo Romano.

Ya en la parte final, cuando el empate parecía sellado, Social pudo asegurar la victoria con un remate de Alexis Medero, que no pudo controlar el arquero y se convirtió en el triunfo verdinegro en la primera final de Division Reserva.

El duelo no está definido, dado que Colonial dispone de solidos argumentos futbolísticos para dar vuelta la historia, mientras que el verdinegro dio un paso muy importante de cara a la revancha y alienta muy buenas expectativas tras una brillante campaña.

Social 2 – Colonial 1

Arbitro: Gonzalo Romano. Líneas: Osvaldo Marchettini – Santiago Alvarez

Social: Emilio Geloso, Sebastián Villegas, Aaron Ocampo, Rodrigo Godoy, Kevin Ipucha, Bruno Scarafia, Brian Cardozo (Donato Sánchez), Agustín Gómez (Juan P. Spinetta), Alexis Medero (Agustín Baldor), Jonás Bernardi y Santiago Alvarez (Fabián Casavieja). DT: Sebastián Ocampo. Sup: Santino Geada, Juan R. Martínez y Fausto Aguirre.

Colonial: Simón Matheu, Lautaro Torres, Santino Catalano, Thiago Mattos, Genaro Capaldi, Martin Trombini, Joaquín Novau, Andrés Rodríguez (Daniel Vázquez), Luciano Layacona, Juan F. Isaguirre y Santino Ferrero. DT: Hugo Chávez. Sup: Rafael Cinquino, Luciano Sanna, Vicente Rodríguez.

Goles: ST 16’ Luciano Layacona –penal- (C); 39’ Jonás Bernardi (S) y 45’ Juan P. Spinetta (S)