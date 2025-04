HOCKEY FEMENINO – Comenzó la Liga Regional del Noroeste

El pasado domingo se inició una nueva temporada de hockey femenino con el desarrollo de la primera fecha de la Liga Regional del Noroeste. Social y Singlar debutaron en condición de local, logrando muy buenos resultados en el inicio de la temporada.

Social recibió al club Sarmiento de Vedia, en las canchas auxiliares del Campo de Deportes; mientras que Singlar jugó en el polideportivo ante “La Loba” River de Junin, ante amplio marco de público en ambos escenarios.

En primera división, Social logró un empate 1 a 1 con gol de Lucia Meloni para Social. En Sub 19, la victoria correspondió al equipo vediense por 3 a 1 y el tanto verdinegro lo anotó Francina Signori. En Sub 16 se registró una categórica victoria de Social por 7 a 1 con tres goles de Jade Grilli, dos de Francina Signori y los restantes de Catalina Bustos y Ana Fulcheri. En tanto que la Sub 14 fue derrotada por 6 a 1 y la única anotación de Social fue por intermedio de Renata Vazquez.

Singlar obtuvo una categórica victoria en primera división por 5 a 2 con tres goles de Lara Forgiarini y las demás anotaciones de Romina de los Santos y Virginia Lanfredi. En Sub 16, el triunfo fue para el auriazul por un contundente 4 a 1 con dos conquistas de Melanie Martínez y las demás de Elvira Miranda y Oriana Espinosa. Y en Sub 14, también se registró una clara victoria de Singlar por 4 a 0 con las anotaciones de Isabela Capelli y Catalina Lopez, ambas en dos oportunidades. Por ultimo, en Sub 10 se impuso la visita por 3 a 0 y en Sub 12 hubo igualdad sin goles.

El próximo domingo 27 de abril se disputará la segunda fecha del certamen, dándole continuidad de una temporada que promete ser muy competitiva.

+3

Todas las reacciones:

1212