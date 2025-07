Colonial siempre está, venció a Agustina y accedio a semis

Colonial dio en gran golpe en Agustina y se metió en las semifinales del Torneo Apertura, logrando una categórica victoria por 3 a 1, que le permite recuperar el protagonismo tras una difícil etapa clasificatoria.

Era una misión muy complicada para el elenco del “Caica” Canepa, dado que la cancha de Agustina se presentaba como un reducto casi inexpugnable y la ventaja era del local, que le alcanzaba con el empate.

Sin embargo, el albirrojo ferrense tomó la iniciativa desde el minuto inicial, manejando la pelota y llegando en un par de ocasiones, aunque con escasa profundidad. En tanto que Agustina esperó agazapado y aprovechó un par de ocasiones en ofensiva hasta ponerse en ventaja tras un centro desde la derecha y el cabezazo de Thiago Osela que hundió la red sobre los 23 minutos, adelantando al local.

Colonial pudo reaccionar rápidamente y logró la igualdad con la aparición de su máximo artillero, Gonzalo Policani, quien se anticipó de cabeza al arquero a la salida de un corner, estampando el 1 a 1 sobre el cierre de la etapa inicial y pocos minutos mas tarde, el capitán albirrojo, Lucas Apesato, con gran personalidad y liderazgo pudo capitalizar un penal, muy dudoso, para dar vuelta el marcador y poner en ventaja al elenco ferrense.

En el complemento, Colonial se afirmó muy bien en el terreno de juego, mientras que Agustina no pudo encontrar el rendimiento ideal, llegando en escasas oportunidades al arco defendido por Santiago Pérez, quien respondió positivamente cuando fue exigido.

El elenco de Canepa aprovechó los espacios que dejó el adelantamiento de Agustina y pudo definir el partido con la conquista de Daniel Vazquez, a los 33 minutos, perforando el arco local con un fuerte remate para ampliar el marcador.

Agustina intentó llegar al descuento pero no encontró los caminos y Colonial pudo haber ampliado la diferencia a través de los contragolpes. La mas clara fue una llegada de Daniel Vazquez por derecha y la definición de Policani, que pegó en el travesaño.

Un triunfo valiosísimo para Colonial ante un rival de gran jerarquía, que fue permanente animador del campeonato y que se despidió con el reconocimiento de su publico. En tanto que el elenco ferrense sigue en carrera, ilusionado con el pasaporte a las semifinales, donde enfrentará a Singlar, en un duelo con mucha historia.

Agustina 1 – Colonial 3

Arbitro: Maximiliano Fernández. Líneas: Emiliano Barret – Kevin Marchetini

Agustina: Facundo Castro, Diego Meza, Ramiro García, Thiago Osela, Thiago Garabaglia, Tomás Vergauben, Angel Fernández, Franco Alvarez (Fernando Balinari), German Casco, Fernando Vilchez (Emanuel Arias) y Erik De Luca. DT: Federico Rodríguez. Sup: Juan Dematei, Kevin Gilardoni, Oscar Castro, Enzo Marcero y Facundo García.

Colonial: Santiago Pérez, Lucas Apesato, Martin Trombini, Pablo Labatte, Fernando Movio (Tadeo Aramburu), Mauricio Cusato (Juan F. Isaguirre), Pietro Geloso (Pablo Gauna), Emanuel Vazquez, Gonzalo Policani, Brian Giménez (Daniel Vázquez) y Alejandro Lima. DT: Alberto Canepa. Sup: Simón Matheu, Lautaro Irusta y Agustín Machado.

Goles: PT 23’ Thiago Osela (A), 43’ Gonzalo Policani (C) y 46’ Lucas Apesato –penal- (C). ST 33’ Daniel Vazquez (C)