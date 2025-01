Iván Reyes comienza su segundo ciclo como DT de Singlar con grandes expectativas

En diálogo con FM Encuentro 103.1 MHz, Iván Reyes, flamante entrenador de Singlar, compartió sus sensaciones y expectativas tras asumir su segundo ciclo al frente del equipo auriazul de Ascensión. Con cinco años de experiencia previa en el club, Reyes regresa con el entusiasmo renovado y la intención de mantener a Singlar entre los equipos más competitivos de la Liga de General Arenales.

“Volver a un lugar que siento como mi casa”



Reyes expresó su felicidad al regresar a una institución que considera su hogar. “Apenas me propusieron la idea, no lo dudé. Es un lugar donde me siento muy bien, siempre me han tratado de manera excelente y estoy feliz de volver”, declaró el técnico, quien aseguró que esta propuesta le devolvió el entusiasmo por dirigir tras rechazar otras ofertas en temporadas anteriores.

Un cuerpo técnico renovado

El entrenador también destacó la conformación del nuevo cuerpo técnico, que incluye nombres conocidos como Germán Marzorati y Mauricio Lombog, quienes desempeñarán roles clave en esta nueva etapa. Además, el grupo contará con la continuidad de profesionales como Juan Manuel Sanoni y Juan Martín Traverso, garantizando una base sólida para el proyecto deportivo.

Preparación para la temporada 2025

El inicio de la pretemporada está programado para el 3 de febrero, con una duración estimada de 40 días, incluyendo partidos amistosos. Reyes señaló que algunos jugadores no estarán disponibles en las primeras semanas debido a vacaciones o procesos de recuperación tras lesiones, pero confía en contar con todo el plantel hacia mediados de febrero.

Mantener el nivel competitivo

Reyes elogió el nivel de la Liga y el compromiso de Singlar por mantenerse competitivo: “La Liga se ha vuelto más seria y profesional cada año. Nuestro objetivo es seguir dejando a Singlar en lo más alto”. Asimismo, resaltó la importancia de la base de jugadores del club, quienes representan un pilar fundamental del equipo por su sentido de pertenencia.

Con esta nueva etapa, Iván Reyes reafirma su compromiso de aportar su experiencia y pasión al club auriazul, mientras la hinchada de Singlar espera ansiosa el inicio de una temporada que promete ser apasionante.