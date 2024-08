FUTBOL – Belgrano sacó una mínima ventaja y se ilusiona con el titulo

Ante un marco multitudinario, se disputó este domingo la primera final en el estadio de cemento. Ambos equipos llegaban a pleno con la vuelta de Luciano Gómez al verdinegro y del “Turco” García a la visita. En la previa se esperaba un verdadero partidazo, pero terminó siendo un juego sumamente discreto y con muy escasas situaciones de peligro.

Social asumió el rol dominador desde el minuto inicial, manejando la pelota y descargando permanentemente para el “Apache” Fernández por la izquierda, donde también se recostaba Adrián Martínez para intentar el desequilibrio, pero no tuvo la profundidad necesaria para lastimar el arco de Ponce. En tanto que Belgrano se mantuvo en una postura cautelosa, cerrando espacios en defensa con un gran trabajo de la dupla central y el manejo muy criterioso del “Pícaro” Colman para controlar la pelota.

El primer tiempo fue aburrido y con muy pocas aproximaciones, pero en el complemento se fue abriendo un poco el trámite del partido, porque Social se adelantó en el terreno de juego y Belgrano aprovechó algunos espacios para intentar salir de contra.

El verdinegro dispuso de un par de ocasiones a través de Adrián Martínez, quien hizo una gran jugada individual pero no pudieron empujarla entre Angel Fernández y Guille González. Después, Agustín Perini sacó un remate de media distancia que pudo controlar el arquero, entre otras llegadas que fueron bien resueltas por la defensa visitante.

En los minutos finales, cuando el empate parecía sellado, Alex Imhof se escapó por la derecha y mandó un perfecto centro al área para la llegada del juvenil goleador, Stefano Acuña, quien aplicó un potente cabezazo que se metió sobre el palo derecho de Juani Castro, decretando la ventaja para el albiazul arenalense y una explosión de euforia para la amplia cantidad de simpatizantes que acompañó al equipo.

Belgrano encontró una victoria casi impensada sobre el epilogo del partido y sacó una diferencia importante pero no definitoria de cara a la revancha en su nuevo estadio. Social fue superior en el manejo de la pelota, pero no le encontró la vuelta para vulnerar a un rival muy sólido. Queda un capitulo y aún no está dicha la última palabra.

Social 0 – Belgrano 1

Arbitro: Jesús Olguín. Líneas: Gonzalo Romano – Gastón Pomponio

Social: Juan I. Castro, Joel Morán, Luciano Gómez, Ayrton Bernardi (Maximiliano Gómez), Pablo Aranda, Jerónimo Cabral, Juan M. Alemis, Agustín Perini, Angel Fernández, Adrián Martínez y Ezequiel Isa (Guillermo González). DT: Claudio Sosa. Sup: Alan Perdomo, Jonás Bernardi, Donato Sánchez, Thomas Carocio y Santiago Alvarez.

Belgrano: Alexander Ponce, Daniel Benítez, Jonatan Benzi, José Barrera, Maximiliano Ramiro, Matías Russ, Alex Imhof, David Garcia (Sebastián Sequeira – Stefano Acuña), Felipe Ruiz Tozzi (Emanuel Bustos), Jonatan García y Matías Colman. DT: Gerardo Imhof. Sup: Valentín Ferro, Valentín Acuña, Diego Barrera y Emanuel Baigorria.

Gol: ST 45’ Stefano Acuña (B)

+9