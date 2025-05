Matias Geloso se opone a la venta de la “Casa de Arenales” en Sarandí

Durante la sesión del Concejo Deliberante, el concejal Matías Geloso, del Bloque 2 de Abril, adelantó su voto en contra de la venta de la denominada “Casa de Arenales”, ubicada en Sarandí, Avellaneda, y fundamentó su postura en la falta de transparencia, la ausencia de urgencia real y la falta de destino útil para el inmueble en los últimos años.

Geloso cuestionó los argumentos del decreto ejecutivo que impulsa la venta directa del inmueble, señalando que la falta de uso y el deterioro del bien son responsabilidad del propio municipio, que durante diez años no le dio un destino público ni realizó las reparaciones necesarias. “Primero que es un inmueble de todos los ciudadanos, no es del poder ejecutivo, no es del Consejo Deliberante, no es de ninguna secretaría, es un inmueble que es de todos los ciudadanos de General Renales y que el gobernante de turno hoy decide venderlo”, afirmó el concejal.

Destacó que el municipio podría haber utilizado la casa para diversos fines, como alojamiento para familias que acompañan tratamientos médicos en Buenos Aires, pero nunca se lo propuso. Además, criticó que la venta se justifique en el pago de tasas y servicios, cuando el inmueble está sin uso y no debería generar erogaciones significativas para el municipio.

Geloso exigió conocer la composición y los criterios de la Comisión de Tasación Municipal, así como las tasaciones oficiales y de martilleros locales que respaldan el precio de venta. “Nosotros tenemos que aprobar la venta directa de un inmueble con estas cuestiones que son recontra falaces diciendo de comisiones, de tasación oficial, de martilleros de la zona, pero bueno, cada uno se hará cargo el día de mañana si el honorable Tribunal de Cuentas investiga la venta de un inmueble de un municipio”, manifestó.

El concejal también puso en duda el valor de escrituración de la propiedad, señalando que el monto oficial de $38.000 no refleja el valor real de mercado y advirtió sobre prácticas habituales de subvaluación. “Todos sabemos que el valor de escrituración siempre es por el 40, 50 o en el mejor de los casos el 60% del valor de la propiedad. Y hoy estamos discutiendo el blanqueo y los dólares del colchón”, agregó.

Finalmente, Geloso reclamó claridad sobre el destino de los fondos de la venta, que según el decreto irían al hospital municipal, pero sin especificar el uso concreto. “No queda claro cuál es la urgencia, no queda claro dónde va el dinero, no queda claro por qué vendemos una propiedad del Estado municipal antes de haberla utilizado”, concluyó.