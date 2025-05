HOCKEY FEMENINO – Singlar logró contundentes victorias

Se disputó este sábado una nueva fecha de la Liga del Noroeste de Hockey Femenino, donde Singlar recibió al Club Jorge Newbery de Rojas en el polideportivo, logrando categóricos triunfos en todas las categorías, bajo la dirección técnica de la Prof. Camila Martin Poleri.

En Sub 10, el equipo auriazul ganó 3 a 0, mientras que en Sub 12 tambien se impuso con claridad por 5 a 0. En tanto que Singlar ejerció notable superioridad en las categorías Sub 14 y Sub 19, imponiéndose por 7 a 0 y 9 a 1, respectivamente. Por ultimo, el equipo de Primera Division empató 1 a 1 ante su similar rojense, cerrando la jornada.

Singlar volverá a presentarse el domingo 8 de junio en una nueva jornada de la liga regional, visitando al Club Teodelina, en la vecina localidad de la provincia de Santa Fe.