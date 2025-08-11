¡Colonial, campeón épico! De la agonía a la gloria

Colonial de Ferré se coronó campeón del Torneo Apertura “Copa 40º Aniversario – Canal 10 Junin”, al vencer por 1 a 0 a Social en un vibrante encuentro disputado este domingo. Ante un marco de público espectacular, el «Colo» logró una hazaña digna de película, tras un camino lleno de escollos que terminó con el equipo tocando el cielo con las manos.

El camino de Colonial no fue nada fácil. Después de una fase clasificatoria tortuosa, donde casi queda eliminado, el equipo de Ferré se reinventó en las etapas decisivas. Con corazón y garra, eliminó a Agustina y a Singlar, demostrando que la mentalidad ganadora es la clave para superar cualquier adversidad.

La gran final lo enfrentó a uno de los mejores de la temporada: Social. Tras un ajustado 0-0 en el partido de ida, la revancha se disputó en el reducto verdinegro, y fue allí donde se escribió la historia. Con apenas cinco minutos de juego, Daniel Vázquez desató la locura en la tribuna visitante con un golazo de tiro libre. El remate, preciso y letal, superó la estirada del arquero Emilio Geloso, poniendo el 1-0 que sería definitivo.

Con la ventaja en el marcador, el equipo del «Caica» Canepa, reemplazado por Leo Guayaré, se replegó y cerró filas. Social, por su parte, se adueñó de las acciones y buscó el empate con insistencia. Los locales tuvieron sus chances, primero con un remate de Guillermo González y luego con un cabezazo de Tomás Sartori que pasaron cerca del arco defendido por Santiago Pérez. Sin embargo, la defensa albirroja se mostró sólida e infranqueable.

En el segundo tiempo, el libreto se mantuvo. Social tuvo el control del balón y el ritmo del partido, pero le faltó esa chispa en los metros finales para romper el cerrojo defensivo de Colonial. Los de Ferré, por su parte, aprovecharon los espacios para generar algunas oportunidades de contragolpe, que no lograron concretar.

El pitazo final del árbitro Jesús Olguín desató la euforia contenida. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas se fundieron en un abrazo interminable. La afición, que nunca dejó de creer a pesar de los malos resultados del inicio del torneo, tuvo su recompensa con un título épico que será recordado por mucho tiempo.

Mientras tanto, Social se despidió del torneo con la frente en alto. A pesar de mostrar una gran jerarquía individual y un juego vistoso a lo largo de la temporada, la falta de eficacia en el ataque fue un factor determinante en la final. El equipo verdinegro, conformado por varias incorporaciones, mostró su adaptación al fútbol de la liga arenalense, pero se quedó a las puertas de la gloria.

Social 0 – Colonial 1

Arbitro: Jesús Olguín. Líneas: Emiliano Barret – Alexis Pérez

Social: Emilio Geloso, Joel Morán, Alejo Montero, Tomás Morales, Pablo Aranda, Yamil Garnier, Guillermo González (Adrián Martínez), Tomás Sartori (Matías Colman), Jorge Córdoba (Santiago Alvarez), Jonás Bernardi y Gonzalo Lamardo. DT: Guillermo Beraza. Sup: Iván Ipiña, Ayrton Bernardi, Sebastián Villegas y Luciano Gómez.

Colonial: Santiago Pérez, Lucas Apesato, Martin Trombini, Pablo Labatte, Fernando Movio (Tadeo Aramburu), Mauricio Cusato (Pietro Geloso), Alejandro Lima (Pablo Gauna), Emanuel Vázquez, Gonzalo Policani, Daniel Vazquez y Braian Giménez (Juan F. Isaguirre). DT: Leonardo Guayaré. Sup: Simón Matheu, Lautaro Irusta y Agustín Machado.

Gol: PT 5’ Daniel Vazquez (C). Expulsado: Pablo Gauna (C)