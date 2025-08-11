Arenales FC es el nuevo campeón de fútbol femenino!

Las chicas de Arenales FC se consagraron campeonas de fútbol femenino tras imponerse a Social en una emocionante final. Con un rendimiento sólido a lo largo de la serie, el equipo albirrojo, dirigido por Arsenio Machado, demostró su superioridad al vencer en los dos encuentros de la definición por el mismo resultado.

En el partido de ida, Arenales FC había logrado una ajustada victoria por 1 a 0. La revancha no fue diferente, y nuevamente el equipo se llevó el triunfo con el mismo marcador. La heroína de la jornada fue Vanesa Ipucha, quien anotó el único gol del partido, asegurando así un nuevo trofeo para el club.

El equipo de Social, dirigido técnicamente por Juan Cruz Bellone, mostró un gran desempeño a lo largo del torneo, alcanzando un notable protagonismo y demostrando una excelente evolución en el fútbol femenino. Sin embargo, en esta ocasión no pudo superar la solidez de sus rivales.

Formaciones:

Social: Loana Herrera, Ana Clara Rodríguez, Erika Giménez, Wanda Silva, Lucrecia Pulega, Stefania Rodríguez, Malena Baldor, Antonela Andrada, Johanna Abraham y Belén González Campbell. DT: Juan Cruz Bellone. Suplentes: Joscelyn Rodríguez, Danna Domínguez, Julieta Ocampo, Verónica Cabanillas, Guadalupe Yedro y Daiana Álvarez.

Arenales FC: Valeria Ipucha, Luciana Barrera, Nahiara Bour, Thalia Ibarra, Paola Barrera, Romina Quintero, Gina Lingua, Brisa Barrera, Vanesa Ipucha, Gisel Loman y Mariela Lavallen. DT: Arsenio Machado. Suplentes: Marcia Fernández, Stefania Rocca, Agustina Astrologo, Gisela Leavy, Mariana Coggiolo, Clara Ratto y Lourdes López.

El festejo de Arenales FC se vivió con enorme euforia, celebrando la merecida consagración de un equipo que supo mantener su nivel en la instancia más decisiva. Aunque el resultado no fue favorable para Social, su excelente campaña deja claro el crecimiento y la competitividad que está adquiriendo el fútbol femenino en la región.