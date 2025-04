Eizaguirre, tras la victoria de Singlar: “Arrancamos bien y esperamos seguir así”

El artillero de Singlar, Federico Eizaguirre, fue una de las figuras destacadas tras la victoria frente a Belgrano por la tercera fecha del campeonato local. Con goles en todas las fechas disputadas hasta ahora, el delantero se consolida como el máximo anotador del certamen y charló sobre el presente del equipo y su momento personal.

“Este es un club que ha ganado varios torneos en los últimos años y sabe dónde reforzarse”, comentó Eizaguirre, destacando la base del equipo conformada por jugadores del pueblo y algunas incorporaciones puntuales pero acertadas: “Se incorporó poco, pero se incorporó bien. Son jugadores que ya conocen la idea de juego y lo que significa vestir esta camiseta”.

Respecto a su rendimiento individual, Federico recordó sus comienzos en el club: “En 2022 me costó abrir el arco en la primera rueda. Me sentía bien físicamente, pero el gol no llegaba. Hoy, por suerte, se me dio desde el arranque y eso me da mucha confianza. El nueve siempre tiene esa presión”.

Sobre el funcionamiento colectivo, remarcó la importancia del grupo: “Acá no importa quién haga el gol, lo que importa es que gane Singlar. Si hay que dar el pase a un compañero mejor ubicado, se da sin dudar. Eso habla del compañerismo que hay”.

El delantero también habló sobre su rol dentro del campo: “Este año me estoy quedando más en el área, esperando ese pase filtrado o ese centro atrás. Hay muy buenos jugadores en el medio que generan juego, así que trato de estar atento para definir”.

Por último, valoró la continuidad del rendimiento del equipo a pesar de algunos cambios: “Cambiaron pocos nombres, incluso el entrenador, pero seguimos con la misma idea. Es un grupo bárbaro y un club hermoso. Arrancamos bien este torneo y esperamos seguir así”.