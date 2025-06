Singlar fue local ante Alem en una nueva fecha de la Liga Regional de Hockey

El Club Singlar fue sede de una nueva jornada de la Liga Regional de Hockey, recibiendo la visita del Club Alem en el marco de la quinta fecha del torneo. En diálogo con Ascensión Digital, la entrenadora del equipo local, Prof. Camila Martín Poleri, compartió su balance de la jornada y destacó el compromiso de las jugadoras y el acompañamiento de la institución.

“Se jugaron todas las categorías menos Primera, que no la tenemos actualmente. Estoy conforme con cómo se desarrolló todo. Siempre agradecida con la comisión del club, que nos apoya en cada encuentro”, expresó.

Desde hace tres años, el hockey en la región ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la competencia regular que ofrece la liga. “Ayuda muchísimo al desarrollo de las alumnas. El nivel mejora cada vez más, y eso nos deja muy conformes”, aseguró la profesora.

Actualmente, Singlar participa en todas las divisiones (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16), con entrenamientos semanales que cuentan con un alto nivel de compromiso, tanto por parte de las jugadoras como de sus familias. “Se nota el esfuerzo durante la semana, y eso se refleja en cada partido. También es clave el apoyo constante del club, que apuesta fuerte a esta disciplina”.

Respecto a la continuidad del torneo, Martín Poleri adelantó que la próxima fecha se disputará después del receso invernal, en el mes de agosto, cuando comenzará la segunda mitad del campeonato.

Finalmente, extendió una invitación a quienes deseen sumarse a la disciplina: “Estamos siempre abiertos a recibir nuevas jugadoras. Entrenamos martes y jueves de 17:30 a 20:30, y Primera hasta las 21. Todos y todas están más que bienvenidos”.

El hockey en Singlar sigue creciendo, con una fuerte base comunitaria, compromiso institucional y el empuje de un grupo de jugadoras que cada jornada deja todo en la cancha.