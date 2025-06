En una nueva fecha de la Liga Regional del Noroeste de Hockey Femenino, los equipos del Club Social Dep. Ascension recibieron a sus similares del Club San Gregorio, logrando muy positivos resultados en la jornada que se desarrolló el pasado domingo en las canchas auxiliares del Campo de Deportes “Arnaldo Uthurriaga”.

Bajo la dirección técnica de Candela Gigliotti, en Primera Division, el verdinegro se impuso por 2 a 0 con tantos de Yanel Parejas y Narela Sobrero, en un partido donde mostró un excelente nivel de juego. En tanto que, no menos importante fue el rendimiento de la categoría Sub 16, que ganó por goleada, 4 a 1, con las conquistas de Evelyn Mallarini, en dos oportunidades, y las restantes de Ana Maggi y Francina Signori. Mientras que en categoría Sub 14, el triunfo fue visitante por 3 a 1 y la única anotación de Social fue de Lucia Traficante.

Social volverá a presentarse el próximo fin de semana en la ciudad de Rojas, enfrentando al Club Jorge Newbery, en la continuidad de la liga regional de hockey femenino.

Social recibió a San Gregorio

