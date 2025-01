HOCKEY FEMENINOImportante Torneo Nocturno en Singlar Club

El pasado viernes 24 de Enero, se realizó un torneo nocturno de hockey en el polideportivo de Singlar Club. En dicho torneo participaron equipos de Colón, Vedia, Teodelina, Arenales y Singlar, en caracter de anfitrión.



Llegando a semifinales Singlar (clasificado cuarto) vs Teodelina (clasificado primero), partido donde ganó Singlar por un tanto contra cero, y en la otra semifinal se enfrentó Vedia vs Colon, ganando Vedia.

La gran final fue protagonizada por Singlar vs Vedia, donde el partido termino empatado 1-1, se fue a penales y de esta manera Vedia logró el primer puesto, mientras que singlar se quedó con un muy buen segundo puesto.

Por 3er y 4to puesto se enfrentaron Teodelina vs Colon, partido que también empató, con un 2-2 y fue a penales, allí terminó quedándose con el 3er puesto Colón.



Desde el equipo de Singlar, expresaron un agradecimiento al club por prestar las instalaciones para practicar cuando no teníamos donde hacerlo, y además por permitirnos organizar este torneo.

Agradecerle también a quienes colaboraron y estuvieron en los detalles para que podamos llevarlo a cabo, destacaron los organizadores.