Matías Geloso: “esta gestión no tuvo nunca ni tiene rumbo…”

Al cierre del periodo legislativo, el Concejal Matias Geloso, Presidente del unibloque de la Agrupación Política “2 de Abril” en el ámbito del Concejo Deliberante, se despachó con críticas a la gestión municipal, considerando que su gobierno “no tiene rumbo” y que apenas se utilizara un porcentaje menor del presupuesto para obras públicas con recursos genuinos.

“Hubiésemos querido tener más participación o que se hubiese dado una discusión más firme sobre determinadas acciones que ha tomado el ejecutivo, que siempre lo hace improvisado y por cuestiones propagandisticas”, indicó Geloso refiriéndose al presupuesto municipal de 13.200 millones de pesos para el año 2025.

El edil de la Agrupacion “2 de Abril” mencionó que “lo aprobé con un poco de sinsabor porque me hubiese gustado participar más en la confección del mismo, porque cuando hablo del presupuesto participativo es para que, además de las fuerzas políticas que componen el concejo y los funcionarios del ejecutivo, también participen los vecinos! Y siempre nos encontrarnos con ese viejo libro de cuentas que viene siendo vetusto y que hace años se viene haciendo de la misma manera, desde el punto de vista del formato, y a muchos Concejales les cuesta leer porque muchas veces se hace rápido o con alguna urgencia y sin poder interpretar cual es el rumbo del gobierno. Entonces, participar de esa discusión es mucho mejor, porque son más voces e ideas que si lo hace un solo sector.

“El presupuesto que se aprobó es de 13.200 millones con una coparticipación provincial del 65% y el otro 35% de recaudación municipal, que también fue acompañada por un incremento en los tributos( Ordenanza Fiscal e Impositiva), a lo cual me opuse porque no estoy para aumentarle los impuestos a la gente porque me parece desmedido y desproporcionado. «Si alardeas (aunque las consultoras privadas y el mismisimo Gno. Pcial. digan lo contrario), que tenes superávit «mentiroso»… no hace falta que se aumenten los impuestos y tasas a la gente”, indicó el Concejal Geloso.

Asimismo sostuvo tajantemente que “la gestión no marca el rumbo para satisfacción de la gente y me parece que es una administración básica de los servicios que históricamente presta el municipio”. Gno. «mediocre» y de pura propaganda de la entrega de pergaminos firmados por quienes se creen dioses del olimpo. «Un cheque de verdad, a nadie! Si a los creadores de videos y fotos»

“Creo que el presupuesto debería ser más innovador y más picante, con alguna utopía o idea trascendente, mas allá de que es necesario tener en cuenta lo que puede pasar con el rumbo económico del País y la Provincia. Tendríamos que haber apuntado a un presupuesto que contemple obras y soluciones para los vecinos y no solamente una administración básica y chata de los servicios públicos que presta el municipio”, enfatizó el edil.

Al referirse a las obras anunciadas que se van a concretar con recursos municipales, consideró que “es un engaño a la gente porque se anunciaron obras por 120 millones y eso apenas constituye el 0,9% del presupuesto, es decir que no llega ni al 1%. Me parece que es muy poco y entiendo que podrían haber tomado 4 o 5 puntos del presupuesto para obras y haber ahorrado en otras partidas. Por ejemplo, entre la dirección de Género y la dirección de Juventud hay más de 100 millones de presupuesto y me pregunto, para que se necesita tantos recursos en esas áreas? Me parece que está planteado para hacer propaganda política (fotos, videos, pavada) porque con esos 100 millones o más se podrían construir cuatro casas.

“Soy muy crítico de la gestión porque me duele que la sociedad siga sin tener oportunidades después de 9 años de gobierno”, remarcó Geloso. Y en ese sentido, sostuvo que “los jóvenes no han tenido oportunidades, ni siquiera de estudiar, porque hay un sistema de becas que es ridículo y lo he dicho muchas veces que en vez de 300 becas insignificantes, se tendría que premiar a los 100 mejores estudiantes para que se reciban en sus carreras superiores. Pero a ello se suma la falta de oportunidades de trabajo y de vivienda, lo cual no permite desarrollarse a las familias. Eso hace que la mano de obra se vaya afuera, tal como lo venimos discutiendo desde hace tantos años”.

“Vamos a entrar en el décimo año de la misma gestión sin haber construido ni una sola vivienda. Yo no digo que se construyan 100 viviendas, pero si se hubieran tomado precauciones en el presupuesto y haberlo administrado mejor, se podrían haber construido tres viviendas por año y el año que viene estaríamos llegando y construyendo la vivienda número 30”, señaló Geloso apuntando al déficit habitacional del distrito.

Y agregó: “se van cumpliendo los 9 años gestión y todavía no tenemos agua potable en la Estación Ascensión, tantas veces anunciada, y lo mismo ocurre en La Trinidad y La Angelita”.

Aludiendo a los primeros pasos del gobierno de la gestion y siempre remarcando como pobre o efimera, refirió que “esta gestion, que tiene 9 años, arrancó con las obras de María Eugenia Vidal, allá por el 2016 y 2017, donde a través de las gestiones de la Senadora Geloso, (de verdad, porque la que vino después solo fue arreglo político económico de la ucr, nada mas). Esta Geloso fue quien supo meterse en la negociación del Presupuesto Provincial, y se pudieron incluir las obras de repavimentación del camino Ferré-Ascensión y de la Ruta 50. Después de esas obras, que fueron de la provincia, como la repavimentación de calles de Ascensión, no hubo una obra genuina del municipio”.

“Hoy se anuncian obras con recursos genuinos, pero es apenas el 1% del presupuesto, es decir 120 millones de 13.200 millones. Y espero que esto se entienda como una crítica constructiva porque si los gobiernos que vengan van a administrar los presupuestos en torno a los servicios básicos como cambiar una lamparita siguen solo para vivir del Estado, que es lo que está pasando con mucha gente prendida a la reta de la vaca. Creo que hay que ser más imaginativo y más arriesgado, proponiendo obras de importancia como, por ejemplo, hacer tres viviendas por año”, sostuvo Geloso.

Matías Geloso consideró relevante incentivar la inversión privada, al mencionar que “no estamos abocados a llamar al privado a pesar de que considera que si el Estado no participa en conjunto con el Privado, los pueblos no se desarrollan. Por ejemplo, en Colon hay 90 industrias y creo que el Municipio ha tenido mucho que ver para lograr ese nivel de inversión privada, logrando mano de obra, trabajo y futuro; mientras que en Arenales, lamentablemente, no pasa lo mismo”. Acá pareciera haber un artista chiquito y cuatro aplaudiendo.

Por otra parte, en cuanto a la distribución del presupuesto, explicó que “casi 5 mil millones se lleva salud, pero con esos recursos no debería haber una sola queja y los vecinos se siguen quejando de las guardias y de la atención en general. Entonces, si existe un bajo presupuesto y existen críticas, es algo lógico, pero si hay un alto presupuesto y las criticas están igual, es porque se está haciendo algo mal. Es decir que hay una mala administración o un problema a descubrir”.

“Lo mismo cuando dicen que 65% del presupuesto es para pagar sueldos, y por qué cada vez hay más empleados…? No es momento de dejar a nadie sin trabajo pero tampoco se puede meter a todos en el municipio. Y en ese sentido, traer funcionarios «importados» no me parece bien y me pregunto si no hay contadores en Arenales porque tienen que traer un secretario de hacienda de otro lado”, enfatizó Geloso. Pena me da que muchos funcionarios sean de Bragado y otros lugares en donde la ucr perdió, pero los radicales supieron siempre acomodarse en el Estado! El ejemplo más grande y significativo fue Ricardo Alfonsin en la Embajada Española en Madrid durante el Gno. de Alberto Fernández. Que más?

Y en otro sentido, aludio a la situación de los empleados municipales, refiriendo que “los sueldos son paupérrimos y dan vergüenza. Por ejemplo, en la última categoría rondan $250.000 y hay básicos municipales de $400.000, mientras que hay funcionarios que cobran un millón y medio. Entonces, esas son cuestiones para mejorar

“Soy critico a esta gestión pero si no digo lo que veo y lo que pienso y lo que siento, sería un hipócrita y no lo pienso ser”, sostuvo Geloso.

Por ultimo, expresó: “ha sido un año duro y difícil pero le deseo a todos que el año que viene sea mucho mejor. Espero que podamos terminar el año en paz, compartiendo en familia, y pensando que el año que viene sea portador de impuso y prosperidad. Ese es mi deseo para todos los habitantes de mi distrito. Muchas gracias y felicidades para todos”