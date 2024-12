Reserva: Social gritó campeón

Despues de una impecable campaña en la segunda parte de la temporada, el elenco de Sebastian Ocampo, logró el titulo de campeón en Division Reserva, en una ajustada definición ante Colonial de Ferré.



Luego de la victoria por 2 a 1 en cancha de Doce, el partido de vuelta se disputó este domingo en el reducto de Singlar, donde el verdinegro no la pasó bien durante la etapa inicial, dado que Colonial fue dueño absoluto de las acciones y llegó a ponerse en ventaja, igualando la serie, con la conquista de Daniel Vazquez, a los 19 minutos. El talentoso volante ofensivo del albirrojo capturó un rebote del arquero tras un fuerte remate desde afuera del área y hundió la red ante la euforia de su gente.

En el segundo tiempo, Social pudo recuperarse con algunos ajustes defensivos y empezó a aparecer el talento de Jonás Bernardi, quien fue el autor del empate con un remate cruzado desde afuera del área que no pudo contener el arquero Matheu y fue a dormir al fondo del arco a los 8 minutos, estableciendo la ventaja en la definición.

Colonial fue a buscar el desequilibrio en el marcador, pero se quedó sin ideas a pesar de que el verdinegro terminó defendiendo el resultado con uno menos por la expulsión de Juan Román Martínez.

La alegría desbordante y la euforia incontenible se apoderó de los jugadores e hinchas de Social tras el pitazo final del árbitro, Alexis Pérez, coronando un año estupendo en División Reserva, destronando al gran campeón, Colonial, y volviendo a dar la vuelta olímpica después de varias temporadas.

Social es en nuevo campeón de División Reserva, mostrando que tiene calidad y cantidad de jugadores juveniles que se van proyectando con enorme talento y total identificación con la divisa verdinegra, de cara a un futuro que está absolutamente asegurado.

Colonial 1 – Social 1

Arbitro: Alexis Pérez. Líneas: Santiago Alvarez – Gastón Pomponio

Colonial: Simón Matheu, Lautaro Torres, Santino Catalano (Joaquín Novau), Lautaro Irusta (Alejandro Rodríguez), Genaro Capaldi, Martin Trombini, Pietro Geloso, Tadeo Aramburu, Juan F. Isaguirre, Daniel Vázquez y Luciano Layacona (Santino Ferrero). DT: Hugo Chávez. Sup: Rafael Cinquino, Luciano Sanna y Vicente Rodríguez.

Social: Emilio Geloso, Sebastián Villegas, Aaron Ocampo (Juan Román Martínez), Rodrigo Godoy, Kevin Ipucha, Bruno Scarafia, Agustín Baldor (Thiago Mogues), Agustín Gómez (Fabián Casavieja), Alexis Medero (Donato Sánchez), Jonás Bernardi y Santiago Alvarez (Juan P. Spinetta). DT: Sebastián Ocampo. Sup: Iván Ipiña y Fausto Aguirre

Goles: PT 19’ Daniel Vázquez (C) y ST 8’ Jonás Bernardi (S)

Expulsado: Juan R. Martínez (S)