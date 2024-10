Colonial venció a Singlar en el anticipo de la última fecha

Anoche, en el partido adelantado de la última fecha, Colonial se impuso a Singlar por 3 a 0 y aseguró el pasaporte a las semifinales en segundo lugar de la etapa clasificatoria. Sobre los 28 minutos de la etapa inicial, se puso en ventaja el local por intermedio de Brian Giménez en un partido de tramite parejo y equilibrado, donde se repartieron las ocasiones de peligro.

En el complemento, superada la media hora de juego, y cuando Singlar llegaba con peligro para empatar, apareció el goleador Lucas Villán, para estirar la diferencia y sobre los 43 minutos, nuevamente el delantero colonense, aseguró el triunfo para el elenco albirrojo.



El auriazul tuvo chances para marcar, pero en los momentos justos apareció el golero, Santiago Pérez, con un par de intervenciones decisivas para clausurar su valla.



A pesar de la derrota, Singlar tiene asegurado un lugar en los cuartos de final, pero deberá esperar los resultados de los partidos que completarán la ultima fecha, a fin de definir la ubicación definitiva de cara a la etapa final del certamen.

Colonial 3 – Singlar 0

Arbitro: Pablo Mucci. Líneas: Santiago Alvarez – Gastón Lagorio

Colonial: Santiago Pérez, Lautaro Irusta, Federico Ruiz Tozzi, Emanuel Vázquez, Juan Ignacio Cantelmi, Lautaro Pielmarioli (Juan F. Isaguirre), Alexis Cañete, Gonzalo Policani (Lucas Villán), Rosendo Preciado y Brian Gimenez. DT: Alberto Canepa. Sup: Joaquín Muñoz, Tadeo Aramburu, Pietro Geloso y Santino Catalano.

Singlar: Juan Ignacio Caresani, Javier Capelli, Kevin Aranda (Augusto Gasparini), Nicolas Ocampo (Santiago Peretti), Gaspar Romitelli, Martin Romero, Jeremías Ocampo, Sebastián Rizoli, Oliverio Comino (Juan Pedro Canone) y Tomás Martín Poleri. DT: Gonzalo Romero. Sup: Bautista Comino, Santino Maranessi, Manuel Saporito y Agustín Báez.

Gol: PT 28’ Brian Giménez (C). ST 32’ y 43’ Lucas Villán (C)