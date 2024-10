DIVISIONES INFERIORES – Resultados de la 7ma. fecha

Se disputó la 7ma. y ultima fecha de la instancia clasificatoria del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Deportiva de Gral. Arenales, quedando clasificados los equipos que jugarán la etapa definitoria.



Los dos primeros pasan directamente a las semifinales. En tanto que los cuartos de final lo jugarán los otros cuatro equipos, 3ro. vs. 6to y 4to. vs. 5to. a un solo partido y con ventaja deportiva para los mejores clasificados. Las semifinales y las finales serán a partido y revancha, de acuerdo al cronograma previsto

Resultados

Octava División

Huracán 3 – 0 Social

Singlar 1 – 3 Colonial

Doce 0 – 5 Arenales Fc

Sexta Division

Huracán 0 – 4 Social

Singlar 0 – 0 Colonial

Doce 0 – 1 Arenales Fc

Cuarta División

Huracán 1 – 3 Social

Singlar 1 – 0 Colonial

Doce 0 – 2 Arenales Fc

Posiciones

8va. División: Colonial 12, Huracán 12, Arenales 11, Social 11, Belgrano 8, Doce 3, Singlar 1

6ta. División: Belgrano 14, Social 11, Colonial 10, Huracán 7, Singlar 7, Arenales Fc 6, Doce 2

4ta. División: Social 16, Arenales Fc 14, Belgrano 11, Doce 9, Huracán 7, Singlar 3, Colonial 0

Cuartos de Final

Viernes 25/10 – Cancha Arenales FC (3ro. vs. 6to)

8va. Division: Arenales Fc vs. Doce

6ta. Division: Colonial vs. Arenales Fc

4ta. Division: Belgrano vs. Singlar

Sabado 26/10 – Cancha Colonial (4to. vs. 5to)

8va. Division: Social vs. Belgrano

6ta. Division: Huracan vs. Singlar

4ta. Division: Doce vs. Huracan

Semifinales

Partidos de Ida

Viernes 8/11 – Cancha Doce

2do. vs. el mejor clasificado

Sabado 9/11 – Cancha Arenales Fc

1ro. vs. el peor clasificado

Partidos de Vuelta

Viernes 15/11 – Cancha Doce

2do. vs. el mejor clasificado

Sabado 16/11 – Cancha Colonial

1ro. vs. el peor clasificado

Finales

Partido de ida

Sabado 23/11 – Cancha Doce

Partido de Vuelta

Sabado 30/11 – Cancha Arenales Fc

Los partidos se iniciarán a las 18.30 y la entrada tendrá un costo de $2000