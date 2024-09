Social comenzó la Liga BONAFE

El domingo 25 de Agosto en el club Atlanta de Vedia dió comienzo al Torneo Clausura 2024 de la LIGA BONAFE, donde el equipo de Voley del Club Social Dep. Ascension inició su participación con una victoria y una derrota.

En su primera presentación, el elenco verdinegro se enfrentó a Teodelina, ganando el partido en sets corridos con parciales 25-17 y 25-17. En su segundo juego, no pudo ante Maxi Club Junin y perdio en sets corridos con parciales13-25 y 16-25.

A pesar de una buena y una mala, ha sido un buen comienzo para el representativo del Club Social que aspira a lograr el protagonismo de siempre en este nuevo certamen.

2da. Fecha en Ascensión

El domingo 15 de Septiembre, el Club Social va ser anfitrión de la 2da. fecha del torneo Clausura 2024 de la LIGA BONAFE de Voley. Van a ser 8 partidos, y los enfrentamientos son a partir de las 9 hs.

El programa de partidos es el siguiente: Atlanta de Vedia vs. Club Huracan de Arribeños; Maxi Club Junin vs. Comuna de Teodelina; Ameghino Voley vs. Arenales Futbol Club; CSDA vs. Atlanta de Vedia. Posteriormente se disputaran los siguientes partidos: Club Huracan de Arribeños vs. Municipalidad de Villa Cañas, Maxi Club Junin vs. Ameghino Voley; Arenales Futbol Club vs. Comuna de Teodelina y cierra la jornada el choque entre Municipalidad de villa Cañas vs. CSDA.