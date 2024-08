HOCKEY FEMENINO – Se disputó la 7ma. fecha en Carabelas

Los equipos que representan al Club Social y Singlar Club de Ascensión participaron de la 7ma. fecha de la Liga Regional del Noroeste de Hockey Femenino, que se realizó el pasado domingo 4 de agosto en la localidad de Carabelas.

En categoría Sub 12, el verdinegro cayó ante Teodelina por 2-0 y se pudo recuperar con una victoria ante Newbery por 2-0. En Sub 14 no se pudo cosechar puntos en virtud de las derrotas ante Arenales por 3 a 1 y ante Colonial por 2 a 0

La categoría Sub 16 sufrió un traspié ante 12 de Octubre por 4-0, mientras que la Sub 19 sigue adelante y consolidando su protagonismo con una gran victoria ante Teodelina por 3 a 0.

Por otra parte, los equipos de Singlar Club también fueron protagonistas de la jornada. En Sub10, fue victoria de 12 de Octubre por 6 a 0 y Circulo venció al auriazul por 2 a 1. En Sub 12 fue victoria para Singlar 1 a 0 sobre Unión y se registró un empate sin goles ante Alem.

La divisional Sub 14 perdio ante Colonial por 2 a 0 y fue derrota ante Teodelina por la minima, mientras que la Sub 19 no pudo ante Teodelina, cayendo por 3 a 0 y se impuso Arenales Fc por 5 a 0 en el segundo partido.

La próxima fecha de la liga regional se disputará el 28 de agosto y la ciudad de Vedia será sede de una nueva jornada de la temporada 2024.