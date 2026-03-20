back to top
More
    InicioMunicipioActo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y...
    Municipio

    Acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

    por AscensionDigital
    0
    2
    Acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

    El Gobierno Municipal de General Arenales invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo.

    El encuentro tendrá lugar a las 10:00 horas en la Plaza Vicente López de la localidad de Ascensión, en un espacio de reflexión y memoria colectiva.

    Esta fecha nos convoca a recordar nuestra historia reciente, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

    Se invita a vecinos e instituciones a acompañar este importante acto.

    https://www.generalarenales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Recurso-2-85x85.png

    Artículo anterior
    26 de marzo: jornada de concientización y PAP gratuitos en el distrito

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido