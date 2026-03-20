Acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Gobierno Municipal de General Arenales invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo.

El encuentro tendrá lugar a las 10:00 horas en la Plaza Vicente López de la localidad de Ascensión, en un espacio de reflexión y memoria colectiva.

Esta fecha nos convoca a recordar nuestra historia reciente, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Se invita a vecinos e instituciones a acompañar este importante acto.

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