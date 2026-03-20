26 de marzo: jornada de concientización y PAP gratuitos en el distrito

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Gobierno Municipal de General Arenales llevará adelante una serie de jornadas con realización de estudios de Papanicolaou (PAP) gratuitos en distintas localidades del distrito.

La iniciativa tiene como objetivo promover la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, facilitando el acceso a controles fundamentales para la detección temprana de esta enfermedad.

Cronograma de atención:

• Ferré: 25 de marzo, 10 hs

• La Angelita: 25 de marzo, 14 hs

• Estación Ascensión: 26 de marzo, 14 hs

• Ascensión: 27 de marzo, 14 hs

• General Arenales: 7 de abril, 13:30 hs

• Arribeños: 14 de abril, 10 hs

El Papanicolaou es un estudio simple, rápido y clave para detectar de manera precoz lesiones que pueden derivar en cáncer de cuello uterino, aumentando significativamente las posibilidades de tratamiento y cura.

Desde el Municipio se invita a todas las mujeres a acercarse en las fechas y lugares indicados para realizarse este control, recordando que prevenir salva vidas.

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