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    Charla Ganadera en General Arenales: Todo sobre las Nuevas Caravanas Electrónicas

    por AscensionDigital
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    Charla Ganadera en General Arenales: Todo sobre las Nuevas Caravanas Electrónicas

    Una Oportunidad Clave para Ganaderos Locales
    El Gobierno Municipal de General Arenales invita a todos los productores ganaderos de la región a participar de una charla informativa especializada sobre las nuevas caravanas electrónicas y la normativa sanitaria vigente. Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano los requisitos, beneficios y aspectos técnicos de esta nueva identificación obligatoria.
    Temas a Tratar
    Esta charla abordará dos ejes fundamentales para el sector ganadero local:
    1. Plan Sanitario Inteligente
    A cargo de especialistas en sanidad animal, se presentarán los detalles del M.V. Eugenio Vaschetto y el Laboratorio CDV, quienes explicarán:
    ∙ Marco legal y requisitos obligatorios
    ∙ Beneficios sanitarios para el rodeo
    ∙ Protocolos de implementación
    ∙ Preguntas frecuentes y aclaraciones
    2. Digitalización del Rodeo
    Gonzalo Imhoff, técnico especialista en Gallagher, profundizará en:
    ∙ Funcionamiento de las caravanas electrónicas
    ∙ Ventajas de la identificación digital
    ∙ Proceso de instalación y uso
    ∙ Gestión de datos y trazabilidad
    Detalles del Evento
    Fecha: Jueves 26 de marzo de 2025
    Horario: 19:30 horas
    Lugar: Predio de La Rural, General Arenales
    Participan en la Organización
    Este encuentro es impulsado por:
    ∙ Dirección de Producción – Gobierno Municipal
    ∙ FUGAPSA (Sociedad Rural Regional de General Arenales)
    ∙ Gallagher – Tecnología especializada
    ∙ CDV – Laboratorio de análisis
    ∙ VetRatto – Asesoría veterinaria
    Confirmá tu Asistencia
    ¡No te pierdas esta oportunidad clave para actualizarte sobre la nueva normativa! Los lugares son limitados, así que asegura tu participación confirmando tu asistencia:
    Lala Ratto: 2364503820
    Leonel Rae: 2364696536
    ¿Por qué es Importante?
    La identificación electrónica del ganado es una medida que:
    ∙ Mejora la trazabilidad sanitaria
    ∙ Facilita la gestión de rodeos
    ∙ Cumple con normativas nacionales
    ∙ Permite acceder a mejores mercados
    ∙ Optimiza procesos administrativos
    Esta charla te permitirá resolver dudas con expertos y conocer cómo implementar estas nuevas tecnologías en tu establecimiento.
    Consultas: Dirección de Producción – Municipalidad de General Arenales
    Organiza: FUGAPSA – Sociedad Rural Regional​​​​​​​​​​​​​​​​

    https://www.generalarenales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Recurso-2-85x85.png

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