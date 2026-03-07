General Arenales renovó el convenio con el Instituto Superior de Profesorado de Junín y reafirma su apuesta a la educación

El Gobierno Municipal de General Arenales renovó el convenio con el Instituto Superior de Profesorado de Junín (ISPJ), garantizando la continuidad de la oferta educativa para estudiantes del distrito y consolidando una política sostenida de acompañamiento a la formación superior.

A través de este acuerdo, durante el ciclo 2026 estarán disponibles las carreras de Hotelería, Guía de Turismo, Trabajo Social y Educación Inicial, a las que se suma una nueva propuesta académica vinculada a los desafíos del presente y del futuro: la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que, en un contexto económico complejo, sostener políticas públicas orientadas a la educación implica una decisión clara de gestión. A través del Programa de Becas 2026, el Municipio cubrirá el 50% del valor de la cuota estudiantil, mientras que el Instituto bonificará un 25%, quedando el 25% restante a cargo del alumno.

“Seguimos apostando a la educación porque creemos en nuestros jóvenes y en sus ganas de superarse. Invertir en formación es invertir en futuro”, señalaron desde el Gobierno Municipal.

La renovación del convenio no solo facilita el acceso a estudios terciarios, sino que también apunta a fortalecer el arraigo, ampliar oportunidades y acompañar a las familias del distrito que realizan un esfuerzo significativo para que sus hijos puedan continuar su formación.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. Los interesados pueden acercarse directamente a la institución o comunicarse con la Dirección de Juventud para recibir asesoramiento.

Con esta iniciativa, General Arenales reafirma su compromiso con la educación como herramienta de desarrollo individual y crecimiento colectivo.

