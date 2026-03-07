Retiro de contenedores de Papel y Carton

El Gobierno Municipal de General Arenales informa que se ha decidido retirar de la vía pública los contenedores destinados a la disposición de cartones, papeles y plásticos en la localidad de General Arenales, quedando únicamente los que se encuentran dispuestos en el punto de separación de la plaza principal.

La medida responde a que, en reiteradas oportunidades, dichos contenedores fueron utilizados para arrojar residuos domiciliarios, restos de comida e incluso animales muertos, situaciones que desvirtúan su finalidad, generando focos de contaminación e impiden realizar el tratamiento de reciclaje a los materiales recuperados.

Asimismo, esta decisión busca poner en valor el esfuerzo de aquellos vecinos que realizan correctamente la separación de residuos en sus hogares, contribuyendo activamente al cuidado del ambiente. El uso inadecuado de los contenedores atenta directamente a ese compromiso, así como también al objetivo del programa de recuperación de materiales.

Se informa además que el área de Ambiente se encuentra trabajando en una reestructuración del sistema de acopio y separación de residuos, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y mejorar el aprovechamiento de aquellos materiales que pueden ser recuperados y reciclados.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se solicita la colaboración de la comunidad para respetar las disposiciones vigentes y acompañar las acciones que buscan promover una gestión de residuos más eficiente y sustentable para todo el distrito.

