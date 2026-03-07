Encuentro especial por el Día Internacional de la Mujer en la Residencia Papa Francisco

La Residencia de Larga Estadía Papa Francisco, junto al Gobierno Municipal de General Arenales, invita a la comunidad a participar de un encuentro especial para homenajear a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La actividad se llevará a cabo el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas en la residencia, donde se compartirá una tarde pensada para agasajar, agradecer y celebrar a las mujeres que, con su historia y su amor, forman parte fundamental de nuestra comunidad.

Durante la jornada habrá un momento especial de encuentro y celebración, que contará además con la visita de Felipe Gutiérrez, quien acompañará la propuesta.

Desde la organización se invita a familiares, vecinos y vecinas a sumarse

