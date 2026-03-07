back to top
    Municipio

    8M: Espacio de reflexión “Entre Nosotras” en el Centro de Día

    En el marco del Día Internacional de la Mujer , el Gobierno Municipal de General Arenales invita a participar de “Entre Nosotras”, un espacio de encuentro y reflexión pensado para compartir miradas, experiencias y desafíos en torno al rol de la mujer trabajadora.

    La actividad se realizará el Domingo 8 de marzo a las 19:30 horas en el Centro de Día, y propone generar un ámbito de diálogo y escucha entre mujeres de la comunidad, promoviendo el intercambio y la construcción colectiva.

    Desde el municipio se invita a todas las mujeres que deseen participar de este encuentro a sumarse a esta propuesta que busca reflexionar, acompañar y fortalecer los lazos comunitarios.

