8M: Espacio de reflexión “Entre Nosotras” en el Centro de Día

En el marco del Día Internacional de la Mujer , el Gobierno Municipal de General Arenales invita a participar de “Entre Nosotras”, un espacio de encuentro y reflexión pensado para compartir miradas, experiencias y desafíos en torno al rol de la mujer trabajadora.

La actividad se realizará el Domingo 8 de marzo a las 19:30 horas en el Centro de Día, y propone generar un ámbito de diálogo y escucha entre mujeres de la comunidad, promoviendo el intercambio y la construcción colectiva.

Desde el municipio se invita a todas las mujeres que deseen participar de este encuentro a sumarse a esta propuesta que busca reflexionar, acompañar y fortalecer los lazos comunitarios.

