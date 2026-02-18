back to top
More
    InicioMunicipioConvenio educativo entre el Municipio y la Universidad Kennedy
    Municipio

    Convenio educativo entre el Municipio y la Universidad Kennedy

    por AscensionDigital
    0
    8
    Convenio educativo entre el Municipio y la Universidad Kennedy

    El Gobierno Municipal de General Arenales firmó un convenio de colaboración con la Universidad Kennedy, con el objetivo de promover el acceso a la educación superior para los empleados municipales y sus familiares directos.

    A través de este acuerdo, se brindan beneficios exclusivos en carreras de grado y carreras cortas, ampliando las oportunidades de formación y desarrollo profesional.

    Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2353 405386.

    https://www.generalarenales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Recurso-2-85x85.png

    Artículo anterior
    Carnaval 2026: tres noches de fiesta, música y color
    Artículo siguiente
    Reunión de trabajo con secretarios municipales

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido