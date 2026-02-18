Convenio educativo entre el Municipio y la Universidad Kennedy

El Gobierno Municipal de General Arenales firmó un convenio de colaboración con la Universidad Kennedy, con el objetivo de promover el acceso a la educación superior para los empleados municipales y sus familiares directos.

A través de este acuerdo, se brindan beneficios exclusivos en carreras de grado y carreras cortas, ampliando las oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2353 405386.

