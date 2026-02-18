Carnaval 2026: tres noches de fiesta, música y color

El Carnaval 2026 se vivió con gran entusiasmo durante tres noches con una importante concurrencia de público, que se transformaron en una verdadera fiesta popular cargada de alegría, música y tradición.

Sobre el corsódromo Ernesto “Catango” Gallego desfilaron comparsas y batucadas locales como Los Mismos de Siempre, El Rejunte —que este año se fusionó con la histórica y tradicional comparsa San Remo—, Malibú, Los K Faltaban, La Gloriosa 62 y Los Intocables, aportando ritmo y color a cada jornada. También participaron agrupaciones invitadas de otras localidades, como Juampi Vera de Colón y El Circo Fabular de Pergamino, sumando espectáculo y diversidad a la celebración.

Las carrozas de Arribeños también dijeron presente, reflejando el compromiso y el trabajo de quienes forman parte activa de esta fiesta.

El Eco Canje volvió a ser una propuesta destacada, promoviendo el cuidado del ambiente y ofreciendo importantes premios. Durante las tres noches se realizó el sorteo de una bicicleta y numerosos obsequios más. Además, las agencias de viajes Francia Travel, Flamingo Travel y Conka Viajes sortearon viajes entre el público.

Francia Travel auspició el Carnaval y acompañó la apertura del domingo y el cierre del día lunes con la presentación de la Academia Oxígeno, sumando brillo y energía a dos momentos centrales de la celebración.

Cada noche culminó con bailes populares que hicieron vibrar al público, con la presentación de El Peri, El Golpe Kuartetero, Lluvia Dorada y La 440. Como es tradición, el lunes se realizó la quema del Rey Momo, cerrando el Carnaval con uno de los momentos más esperados.

El Gobierno Municipal de General Arenales felicita y agradece al grupo de trabajo del Carnaval por la enorme y desinteresada labor realizada y por la convocatoria lograda, que una vez más convirtió esta celebración en un punto de encuentro para toda la comunidad.

Párrafo aparte merece el personal de Servicios Urbanos de la localidad de General Arenales, que trabajó de manera coordinada bajo la supervisión del delegado municipal Claudio Vujovich para mantener el predio en óptimas condiciones para cada una jornada.

https://www.generalarenales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Recurso-2-85x85.png