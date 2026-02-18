Arribeños Rock tiene nueva fecha

Arribeños Rock 2026 se realizará el domingo 22 de febrero en la Pista de la Salud y Deportes, con una jornada a puro rock para disfrutar en familia y con amigos. El evento contará con la participación de bandas amigas como Viento Recio, Dúo Líbero, Franz Cox y De los Palotes.

El cierre estará a cargo de Delfines de Etiopía, en lo que promete ser un show espectacular.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y la región a sumarse y ser parte de una noche única de música en vivo, encuentro y celebración del rock local.

