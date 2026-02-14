La intendente participo de una reunion donde se realizaron gestiones por la Ruta 45

En el marco de una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la integración regional y mejorar la infraestructura vial, la Intendente de General Arenales, Erica Revilla, participó de una reunión de gestión junto al intendente del distrito de Rojas, Román Bouvier, con el director provincial de Vialidad, Roberto “Roni” Caggiano, y parte de su equipo técnico.

Durante el encuentro se avanzó en el análisis y la planificación de una obra largamente esperada por ambas comunidades: la finalización de los 16 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 45. Se trata de un proyecto estratégico que impacta de manera directa en la producción, la seguridad vial y la conectividad entre distritos, consolidando un corredor clave para el desarrollo económico y social de la región.

Los jefes comunales coincidieron en la importancia de continuar impulsando esta obra, que representa una demanda histórica y una necesidad concreta para vecinos, productores y transportistas que transitan diariamente por la zona. En ese sentido, se insistió ante las autoridades provinciales en la necesidad de avanzar con definiciones que permitan convertir este anhelo en una realidad.

De la reunión participaron también equipos técnicos de ambos municipios. Acompañando a la Intendente Revilla estuvieron el director de Producción, Leonel Rael; el encargado de la Red Vial y delegado de la localidad de Ferré, Javier Capaldi; y el secretario de Hacienda, Darío Perchante, quienes aportaron una mirada técnica y territorial sobre el impacto de la obra y su importancia para General Arenales.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se continúa trabajando de manera articulada con otros distritos y con la Provincia, convencidos de que la gestión sostenida y el trabajo conjunto son el camino para concretar obras que transforman la realidad y mejoran la calidad de vida de la comunidad.