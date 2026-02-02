Emotivo cierre de la Colonia “Reencuentro Feliz” en Teodelina

El Gobierno Municipal de General Arenales llevó adelante el cierre de una nueva edición de la Colonia de Adultos Mayores “Reencuentro Feliz”, con una jornada especial realizada en el Balneario El Edén, en la localidad de Teodelina.

El encuentro reunió a más de un centenar de adultos mayores del distrito, quienes disfrutaron de un día colmado de actividades recreativas, juegos, música, baile y momentos compartidos, en un entorno pensado para el disfrute, la integración y la vida activa. La jornada permitió celebrar todo lo vivido durante el verano y reafirmar el valor del encuentro y la participación.

Durante el cierre se vivió un momento especialmente emotivo, con un recuerdo y homenaje a Rodolfo Jurisich, histórico participante de la colonia, a partir de las palabras del concejal Juan Pablo Olivieri. Rodolfo fue durante muchos años parte fundamental de este espacio, siempre presente con su predisposición, su ayuda constante y su calidez humana. Su compromiso cotidiano, su acompañamiento silencioso y las innumerables anécdotas compartidas quedaron grabadas en la memoria de quienes formaron parte de la colonia.

El homenaje fue sencillo, pero cargado de afecto, como una forma de agradecer todo lo que Rodolfo dejó en cada encuentro y el lugar tan especial que ocupa en la historia de “Reencuentro Feliz”.

La jornada contó con la presencia de la Intendente Erica Revilla, junto al equipo coordinador de la colonia y trabajadores municipales, además de residentes de la Residencia de Larga Estadía “Papa Francisco” de General Arenales, quienes también participaron del encuentro.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se destacó la importancia de sostener y fortalecer estos espacios, que promueven el bienestar, el acompañamiento y el vínculo comunitario, reafirmando que la alegría, la participación y el encuentro no tienen edad.

Asimismo, se agradeció especialmente al Municipio de Teodelina y al intendente Joaquín Poleri por recibir un año más a la colonia con tanta calidez, haciendo posible una jornada de cierre que quedará en el recuerdo de todos los participantes.