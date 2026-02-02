back to top
    Municipio

    El Gobierno Municipal de General Arenales pone en marcha un Régimen Especial de Regularización de Deudas

    por AscensionDigital
    0
    7
    El Gobierno Municipal de General Arenales informa la implementación de un Régimen Especial de Regularización de Deudas, que estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026, con el objetivo de ofrecer facilidades para la regularización de deudas municipales.

    Este régimen alcanza a deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y permite regularizar diferentes tributos municipales, accediendo a importantes beneficios en la reducción de intereses y recargos, así como a planes de pago sin interés de financiación.

    Deudas que se pueden regularizar

    • El plan incluye las siguientes tasas e impuestos:
    • Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública
    • ⁠Red Vial Municipal
    • ⁠Patentes de Rodados e Impuesto Automotor (Ley 13.010)
    • ⁠Inspección de Seguridad e Higiene
    • ⁠Inspección de Antenas y estructuras portantes

    Beneficios y formas de pago

    • Quienes adhieran al régimen podrán optar por distintas modalidades de pago:
    • •⁠ ⁠Pago total al momento de la adhesión, con una reducción del 50% en intereses y recargos.
    • •⁠ ⁠Plan de hasta 6 cuotas mensuales, con una reducción del 25% y sin intereses de financiación.
    • •⁠ ⁠Plan de hasta 12 cuotas mensuales, con una reducción del 15%, también sin intereses de financiación.

    Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se destaca que este régimen busca acompañar el esfuerzo de los contribuyentes, facilitar la regularización de deudas y fortalecer el cumplimiento tributario, lo que permite seguir sosteniendo y mejorando los servicios municipales.
    Información y consultas

    • Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Recaudación o comunicarse a través de los siguientes canales de 7 a 13 hs.:
    • Teléfono: 02353 460425 (línea directa)
    • Teléfono: 02353 406900, interno 9003
    • ⁠Correo electrónico: rentasarenales@yahoo.com.ar
