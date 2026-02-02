El Gobierno Municipal de General Arenales pone en marcha un Régimen Especial de Regularización de Deudas

El Gobierno Municipal de General Arenales informa la implementación de un Régimen Especial de Regularización de Deudas, que estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026, con el objetivo de ofrecer facilidades para la regularización de deudas municipales.

Este régimen alcanza a deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y permite regularizar diferentes tributos municipales, accediendo a importantes beneficios en la reducción de intereses y recargos, así como a planes de pago sin interés de financiación.

Deudas que se pueden regularizar

El plan incluye las siguientes tasas e impuestos:

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

⁠Red Vial Municipal

⁠Patentes de Rodados e Impuesto Automotor (Ley 13.010)

⁠Inspección de Seguridad e Higiene

⁠Inspección de Antenas y estructuras portantes

Beneficios y formas de pago

Quienes adhieran al régimen podrán optar por distintas modalidades de pago:

•⁠ ⁠Pago total al momento de la adhesión, con una reducción del 50% en intereses y recargos.

•⁠ ⁠Plan de hasta 6 cuotas mensuales, con una reducción del 25% y sin intereses de financiación.

•⁠ ⁠Plan de hasta 12 cuotas mensuales, con una reducción del 15%, también sin intereses de financiación.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se destaca que este régimen busca acompañar el esfuerzo de los contribuyentes, facilitar la regularización de deudas y fortalecer el cumplimiento tributario, lo que permite seguir sosteniendo y mejorando los servicios municipales.

Información y consultas