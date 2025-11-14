IV Jornada de Enfermería en el Distrito de General Arenales: «La primera mirada que organiza el cuidado»

El próximo 20 de noviembre se llevará a cabo la IV Jornada de Enfermería en el Distrito de General Arenales, bajo el lema “La primera mirada que organiza el cuidado”, destinada a fortalecer el rol de la enfermería en el sistema de salud local.

En esta oportunidad, la disertación girará en torno a una pregunta clave: ¿Quién es la enfermera de triage? El evento contará con la valiosa presencia como orador del Lic. en Enfermería Dámazo Mongelós, reconocido especialista en triage, director del Curso de Triage del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente jefe de trabajos prácticos en el Instituto Universitario Hospital Italiano, y docente jefe en la materia de Emergentología en la Universidad Nacional de Luján.

La jornada se desarrollará en el Centro Cívico de General Arenales, comenzando con la recepción y acreditación a las 9:00 hs. El evento está dirigido a personal de enfermería, estudiantes y profesionales de la salud del distrito, y busca aportar herramientas, experiencias y conocimientos clave para organizar el cuidado desde la primera atención.

Inscripción:

La participación es gratuita, pero se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario de Google: https://forms.gle/2vBQrRUp9RoX6UzN6

Esta jornada representa una excelente oportunidad para fortalecer redes de trabajo y promover la actualización profesional dentro del sistema sanitario de General Arenales. ¡No te lo pierdas!

