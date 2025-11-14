Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de General Arenales informan que se encuentran abiertas las inscripciones para los Jardines Maternales Municipales del distrito de General Arenales.

Las familias interesadas podrán realizar el trámite hasta el mes de febrero inclusive, presentando la documentación requerida para el ingreso de niños y niñas a las instituciones.

Para completar la inscripción, los adultos responsables deberán presentar:

• Fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI del niño/a y de sus responsables.

• Libreta de vacunación completa del niño/a.

• Certificado médico que evalúe el estado de salud, no pudiendo ingresar ni permanecer los niños/as afectados por enfermedades infecto-contagiosas.

• Datos de domicilio particular y laboral, y teléfono de contacto de los responsables.

• Autorización escrita para la persona que retire al niño/a en caso de no hacerlo los responsables.

Desde la Secretaría destacaron la importancia de esta etapa de inscripción, que permite garantizar la planificación del ciclo anual y continuar acompañando el desarrollo integral de la primera infancia en un entorno educativo, afectivo y seguro.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/comenzaron-las-inscripciones-a-los-jardines-maternales-municipales-del-distrito/