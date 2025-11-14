Charla sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje: una mirada integral

El próximo jueves 20 de noviembre a las 18 horas, en el Centro Cívico de General Arenales, se realizará la charla “Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA): una mirada integral”, presentada por el grupo Dislexia Arenales.

El encuentro contará con las exposiciones de Jorge Viublioment, psicopedagogo con orientación en neurodesarrollo; Daniela Montalbano, interventora sociocomunitaria, quien brindará su testimonio personal; e integrantes de la agrupación Dislexia 9 de Julio, que compartirán su experiencia de trabajo y acompañamiento a familias.

La actividad busca ofrecer una mirada integral sobre las dificultades específicas del aprendizaje, con foco en la dislexia, un trastorno que afecta la lectura, la escritura y el deletreo, y que también puede influir en la pronunciación, la memoria y la organización.

El diagnóstico escolar temprano es clave para brindar apoyo y estrategias personalizadas, prevenir la frustración y fortalecer la autoestima de los estudiantes. Detectar a tiempo la dislexia permite comprender las dificultades, evitar etiquetas negativas y potenciar las capacidades en otras áreas del aprendizaje.

La jornada es organizada por Dislexia Arenales, con el acompañamiento del Gobierno Municipal de General Arenales, y está abierta a toda la comunidad educativa, familias y profesionales interesados en la temática.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/charla-sobre-dificultades-especificas-del-aprendizaje-una-mirada-integral/