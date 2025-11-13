GOBIERNO MUNICIPAL – Juan Pablo Olivieri Asume como Intendente Interino de General Arenales

El panorama político local experimentará un cambio transitorio en las próximas semanas. Ante la licencia de la Intendente Municipal, Dra. Erica Revilla, por motivos particulares, será el Prof. Juan Pablo Olivieri quien asuma interinamente las riendas del Departamento Ejecutivo.

El actual concejal del oficialismo ejercerá la función de Intendente Municipal Interino de General Arenales por un periodo que se extenderá desde el 15 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Este breve lapso de tiempo pondrá a Olivieri al frente de la gestión municipal.

El Prof. Juan Pablo Olivieri tendrá la responsabilidad de encabezar el Departamento Ejecutivo durante el mencionado lapso de tiempo, a poco de la asunción de los nuevos ediles que marcarán una nueva conformación del Honorable Concejo Deliberante de General Arenales.

La asunción de Olivieri tiene lugar en un momento clave para la política de General Arenales, ya que coincide con el período inmediatamente anterior a la asunción de los nuevos ediles. Este evento no solo modificará la composición del Honorable Concejo Deliberante, sino que también redefinirá el escenario político local de cara al futuro.

El desafío para el Intendente Interino será mantener el ritmo de la gestión y asegurar la continuidad de las tareas del municipio durante la ausencia de la Dra. Revilla.